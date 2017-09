Ehrenamt ist nicht nur Geben Erneut laden Vereine zum Aktionstag „Engagiert in Pirna“ ein. Eine Organisatorin sagt, warum es sich hinzugehen lohnt.

Besonders ältere Menschen freuen sich über Hilfe oder liebe Worte von Ehrenamtlichen. © dpa Besonders ältere Menschen freuen sich über Hilfe oder liebe Worte von Ehrenamtlichen.

Sandra Rühle arbeitet seit 2013 als Koordinatorin der Freiwilligenzentrale in Pirna. Sie ist gelernte Verwaltungsfachangestellte.

In dem Mehrgenerationenhaus Famil in Copitz wird am 15. September ordentlich etwas los sein. Gemeinsam mit der Freiwilligenzentrale der Diakonie Pirna lädt das Haus zum Aktionstag „Engagiert in Pirna“ ein. Unterstützung kommt von der Stadt sowie von zahlreichen Vereinen. Die SZ sprach mit Sandra Rühle, der Koordinatorin der Freiwilligenzentrale, über die Ziele der Veranstaltung, das neue Onlineportal für Freiwillige und darüber, warum sich Ehrenamt lohnt.

Frau Rühle, warum sollte niemand den Aktionstag verpassen?

An diesem Tag zeigen wir, welch vielfältige Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren. Ehrenamtliche werden vor Ort sein, und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Natürlich ist unser Ziel dabei, weitere Menschen zu gewinnen, die helfen wollen.

Was wird den Besuchern geboten?

Circa 17 Vereine aus Pirna präsentieren sich an Informationsständen. Unter anderem ist die Caritas, das Deutsche Rote Kreuz und die Pirnaer Tafel vertreten. Natürlich gibt es auch ein umfangreiches Aktionsangebot, wie Kinderschminken sowie sportliche Stationen. Der Jugendring will mit einer Schokowurfmaschine dabei sein.

Wie bitte?

(schmunzelt) Ich gestehe: Ich weiß auch nicht, was das genau ist und muss mich einfach überraschen lassen.

Mit wie vielen Gästen rechnen Sie?

Den letzten Aktionstag hatten wir vor zwei Jahren organisiert. Ich denke, auch diesmal kommen wieder rund 200 Besucher. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Jeder, wirklich jeder, ist ganz herzlich eingeladen.

Seit diesem Jahr wird die Freiwilligenzentrale der Diakonie auch über ein Onlineportal angeboten. Wie läuft es?

Seht gut. Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen erhalten, nehme aber auch gerne Kritik oder Anregungen entgegen. Mit diesem neuen Portal erreichen wir mehr Menschen, und zwar Jung und Alt. Es funktioniert ganz einfach: Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich in Pirna zu engagieren, kann auf der Internetseite seine Kontaktdaten hinterlegen und angeben, in welchen Bereichen er helfen möchte. Wenn ein Verein genau auf diesem Gebiet Hilfe sucht, meldet sich die Freiwilligenzentrale und stellt den Kontakt her. Alternativ kann man auf der Seite auch nach konkreten Aufgaben suchen, für die Freiwillige bei Pirnaer Vereinen benötigt werden.

Ehrenamtliches Engagement ist immer mit Zeitaufwand verbunden. Warum sollte man sich unentgeltlich für andere Menschen einsetzen?

Ehrenamt bedeutet nicht nur Geben, sondern man bekommt auch viel zurück. Es stärkt das persönliche Selbstwertgefühl. Bei Arbeitslosen kann das Ehrenamt eine schwierige Zeit überbrücken und dieser Zeitspanne Sinn geben. Für junge Leute ist es eine Chance, sich beruflich zu orientieren. So können sie ausloten, welche Fähigkeiten und Talente sie haben. Außerdem bedeutet Ehrenamt auch meistens Kontakt mit anderen Menschen. Das kann eigene Einsamkeit verdrängen.

Das Gespräch führte Mareike Huisinga.

Aktionstag am 15. September von 15 bis 19 Uhr, Mehrgenerationenhaus Famil, Schillerstraße 35, Pirna-Copitz.

