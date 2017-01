Ehre, wem Ehre gebührt Bürgermeister Peter Mühle zeichnet engagierte Neustädter aus. Ohne sie wäre vieles nicht möglich.

Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (3.v.r.) stößt hier zum Neujahrsempfang in der Stadthalle mit den Gästen Katja Rinke (v.l.n.r.), Marco Rinke, Jens Bergmann, Franziska Pajko und Carola Moddemann auf ein erfolgreiches Jahr 2017 an. © Dirk Zschiedrich

Die Neustadthalle ist traditionell zum Jahresanfang Schauplatz des Neujahrsempfanges. Bürgermeister Peter Mühle (NfN) hatte dazu am Freitag engagierte Bürger, Vertreter der Feuerwehren und Vereine, Unternehmer und Lokalpolitiker eingeladen. Der Neujahrsempfang bot wieder ausreichend Gelegenheit, auf das Jahr 2016 Rückschau zu halten. Für die Stadt Neustadt war es wieder ein sehr ereignisreiches. Viele Investitionen konnten umgesetzt beziehungsweise auf den Weg gebracht werden. Doch Leben in die Stadt kommt vor allem auch durch viele kleine Dinge, angekurbelt von engagierten Neustädtern. Dinge auf die mitunter nicht jeder achtet, ohne die aber ein Leben in Neustadt nicht so abwechslungsreich und lebenswert wäre. Damit das so ist, dazu tragen die vielen Ehrenamtlichen bei die sich in Vereinen und Organisationen einsetzen. Traditionell werden auf den Neujahrsempfängen einige geehrt. Auch für 2016 gab es wieder reichlich Vorschläge. Diese werden eine Jury präsentiert und diese entscheidet, wer letztlich ausgezeichnet wird. Die Preisträger bekommen dann nicht nur eine Ehrennadel, eine Urkunde und Blumen. Sie dürfen sich auch in das Goldene Buch der Stadt Neustadt eintragen.

Die Ehrenamts-Preisträger







zur Startseite