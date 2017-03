Ehre für Löbaus Spitzensportler Schütze Christian Reitz wird für seine Erfolge als Polizeisportler am Dienstag in Dresden ausgezeichnet.

Christian Reitz wird als Sportler in Polizeidiensten ausgezeichnet. Auch die Stadt Löbau plant 2017 eine Ehrung für ihn. Foto: Archiv/dpa © dpa

Der gebürtige Löbauer Christian Reitz erhält in der kommenden Woche eine Ehrung des Deutschen Polizeisportkuratoriums in Dresden. Als derzeitiger Vorsitzender der Innenministerkonferenz wird Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU) die Ehrung im Dresdener Hotel Hilton vornehmen. Reitz, der mit seiner ebenfalls im Spitzensport aktiven Frau Sandra in Regensburg lebt, arbeitet in der bayerischen Stadt als Polizeioberkommissar.

Christian Reitz, dessen sportliche Karriere in Löbau seinen Anfang nahm, hatte im Sommer 2016 bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille mit der Schnellfeuerpistole gewonnen. Vor wenigen Tagen wurde er zudem Europameister mit der Luftpistole. Neben Reitz werden auch der Leichtathlet Marcus Schöfisch, der Kanute Sebastian Brendel sowie die Ruderin Annekatrin Thiele ausgezeichnet. (SZ/abl)

zur Startseite