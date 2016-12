Ehre für erfolgreichen Schwimmtrainer Heinz Naroschny war eine Institution beim SV Fortschritt. Jetzt durfte er sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Mit einem Eintrag im Goldenen Buch der Stadt verewigt: Schwimmtrainer Heinz Naroschny. © Daniel Förster

Pirna. Über 50 Jahre lang hat er ehrenamtlich Generationen von jungen Leistungsschwimmern ausgebildet, bevor er dieses Jahr im Sommer seinen Abschied beim SV Fortschritt Pirna nahm: Heinz Naroschny. Bis zu seinem 73. Geburtstag trainierte er zweimal wöchentlich den Schwimmnachwuchs in der Sportschwimmhalle und zog als ehemaliger Schwimmer selber fast täglich seine Bahnen. Seine Zöglinge schätzten an dem beliebten Trainer seine Zuverlässigkeit, aber auch seine gewisse Strenge und Härte in der Ausbildung.

Am 9. Dezember durfte sich Heinz Naroschny anlässlich des traditionellen Jahresabschlusses des Vereins ins Goldene Buch der Stadt Pirna eintragen. „Unser langjähriger Trainer, Kampfrichter und Leiter der Abteilung Schwimmen hat für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen der gesamten Stadt Pirna Maßstäbe gesetzt“, sagt der Vorsitzende des SV Fortschritt, Jürgen Schaarschmidt. (df)

