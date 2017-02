Eheprobleme am Valentinstag Die Magazin-Chefredakteurin ist Expertin für Beziehungen. Zum Tag der Liebenden gibt die Wahl-Oybinerin ihre Erkenntnisse weiter.

Das Buch „Göttergatten“ ist eines der Werke von Martina Rellin, in denen sie die Beziehung zwischen Männern und Frauen beleuchtet. An diesem Dienstag ist sie in Bernstadt zu Gast. © Rafael Sampedro

Was tun, wenn es in der Ehe an Leidenschaft mangelt? Geht es anderen in ihrer Ehe ähnlich wie einem selbst? Eine, die es wissen muss, gibt am heutigen Valentinstag in Bernstadt Auskunft. Die Schriftstellerin Martina Rellin hat sich in ihren Büchern auf das Thema Ehe spezialisiert. Die Berlinerin, die jetzt in Oybin lebt, war Chefredakteurin der bekannten Zeitschrift „Das Magazin“.

Jetzt schreibt sie Bücher – vor allem übers Zwischenmenschliche. Welcher Tag wäre da besser für eine Lesung geeignet, als der Valentinstag, findet die Mittfünfzigerin. Unter dem Motto „Valentingstag einmal anders – von Liebhabern, Ehemännern und anderen Katastrophen“ liest sie aus ihren Büchern. Die Werke tragen so vielversprechende Titel wie „Göttergatten“, „Ich habe einen Liebhaber“ und „Klar bin ich eine Ost-Frau!“, wurden von Kritikern schon hoch gelobt und landeten auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Martina Rellin gilt als ausgewiesene Expertin für den Frauenalltag und die Liebe in Deutschland. Dass der Valentinstag als solches umstritten ist, weiß die Autorin. „Am Valentinstag scheiden sich ja die Geister“, sagt Frau Rellin. „Die einen lieben ihn, die anderen verdrehen angesichts der vielen rosa Herzen überall die Augen.“ Doch das Liebesleben beschäftigt jeden, sagt sie. Deshalb entschied sie sich für die ungewöhnliche Veranstaltung am Valentinstag, bei der das Eheleben nicht nur durch die rosarote Brille betrachtet werden soll.

Für ungewöhnliche Events bekannt ist auch der Veranstaltungsort der Lesung: die Wellnessoase von Barbara Nehrettig in Bernstadt. In ihrer Wellnessoase kann man zum Beispiel romantische Sauna-Abende zu zweit buchen und es gibt es ein Fußbadcafé. Und jetzt eben eine Buchlesung. „Das wird sicher ein besonderer Abend. Es ist doch schön, wenn der Tag der Liebenden mit gemeinsamem Lachen ausklingt.“ Ob die Autorin dabei am Lesungsabend gar ein Patentrezept fürs Glück zu zweit verrät, lässt sie offen.

Lesung mit Martina Rellin, Dienstag, 14. Februar, 18 Uhr, Wellnessoase Bernstadt, Mary-Neumann-Straße 4.

