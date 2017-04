Ehepaar von Schäferhund gebissen Bautzen. Am Montagnachmittag wurde am Reichenturm in Bautzen ein Ehepaar leicht verletzt. Ein an einem Brunnen angeleinter Schäferhund riss sich plötzlich los und attackierte das Paar. Die 65-jährige Frau und der ein Jahr ältere Mann wurden von dem großen Hund gebissen. Auch ein Mobiltelefon nahm Schaden. Die beiden Verletzten wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun, ob sich der 45-jährige Hundehalter der fahrlässigen Körperverletzung strafbar gemacht hat.

In Bürogebäude eingebrochen Schwepnitz. Am vergangenen Wochenende sind in Schwepnitz Einbrecher in eine Firma eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Kamenzer Straße und durchsuchten sämtliche Räume und Möbel. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden mehrere Handkassen mit Bargeld in Höhe von rund 20 Euro entwendet. Der verursachte Sachschaden allerdings betrug in etwa 4000 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Kennzeichen gestohlen Radeberg. Der Polizei wurde am Montagabend bekannt, dass Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes in Radeberg die Nummernschilder eines Ford Fiesta entwendet haben. Das Fahrzeug mit den Kennzeichen KM-G 733 befand sich in einer Tiefgarage an der Güterbahnhofstraße.

Bussard stößt mit Bus zusammen Kamenz/Biehla. Ein Bus ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Straße zwischen Kamenz und Biehla mit einem Bussard zusammengestoßen. Der Greifvogel blieb verletzt am Straßenrand liegen. Der Busfahrer brachte das Tier zum Betriebsgelände in Kamenz, von wo aus ein Wildvogelzüchter den jungen Bussard vorerst in Pflege nahm.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs Bautzen. In der Nacht zu Montag fiel einer Polizeistreife gegen 0.30 Uhr auf der Kreckwitzer Straße in Bautzen ein Radfahrer mit unsicherer Fahrweise auf. Die Beamten kontrollierten den Mann und vermuteten, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Ein Atemtest brachte Klarheit: Der 36-Jährige war mit umgerechnet 1,84 Promille unterwegs. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.