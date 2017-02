Ehepaar starb an Rauchgasvergiftung Die Ermittlungen zu dem tragischen Brand in Doberschau-Gaußig dauern an. Es gibt aber erste Erkenntnisse. Das und mehr im aktuellen Polizeibericht.

Bei einem Wohnhausbrand in Doberschau-Gaußig kamen am Dienstag zwei Menschen ums Leben. Die Ermittlungen zu dem Unglück dauern weiter an. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei das Ehepaar im Alter von 86 und 91 Jahren offenbar an Rauchgasvergiftung gestorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei das Feuer in der Küche ausgebrochen. Als Brandursache könne derzeit weder ein technischer Defekt noch ein fahrlässiges Handeln der Hausbewohner ausgeschlossen werden.

Polizeibericht vom 2. Februar zurück 1 von 8 weiter Fußgängerin schwer verletzt Neukirch. Bei einem Unfall am Mittwochvormittag in Neukirch im Oberland ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 90-Jährige überquerte bei grüner Ampel die Zittauer Straße. Ein Fiat-Fahrer (40), der von der Bautzener Straße einbog, übersah die Frau offenbar und stieß mit ihr zusammen. Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. E-Bike entwendet Kamenz. In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in Kamenz in eine Tiefgarage Am Burglehen eingedrungen. Die Täter entwendeten den Rahmen und den Akku eines E-Bikes der Marke Haibike. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 2300 Euro. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Unfall auf der A 4 Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Mittwochmorgen auf der A 4 bei Bautzen. Ein 34-Jähriger überholte mit seinem VW gegen 8 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bautzen-Ost eine Fahrzeugkolonne. Plötzlich scherte ein unbekannter Pkw von der rechten Fahrspur vor ihm aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, legte der VW-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein. Dabei geriet sein Auto ins Schleudern, krachte in die rechte Schutzplanke sowie in die Mittelleitplanke und blieb schließlich auf der Überholspur liegen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35000 Euro. Der unbekannte Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen sowie Angaben zu dem unbekannten Pkw beziehungsweise dessen Fahrer nimmt die Verkehrspolizeiinspektion unter Telefon 03591 3670 entgegen. Illegaler Güterverkehr mit verkehrsunsicherem Lkw Bautzen. Am Mittwochmorgen hat Polizei auf der Kleine Baschützer Straße im Ortsteil Niederkaina einen Lkw samt Anhänger kontrolliert. Die Beamten stellten dabei zahlreiche Mängel fest: Die Kugelkopfkupplung des Anhängers war verschlissen. Eine Bremse zeigte keinerlei Funktion. Beladen war das Gespann unter anderem mit drei Autos sowie Styroporplatten und Regalen. Die dazugehörige Genehmigung wies Unregelmäßigkeiten auf, sodass der Verdacht besteht, dass es sich im vorliegenden Fall um illegalen gewerblichen Güterverkehr handelte. Die Polizisten untersagten dem 22-jährigen Fahrer aus Polen die Weiterfahrt. Gegen ihn und den Halter des Fahrzeuges wird ermittelt. Unfall mit Winterdienst Großharthau. Bei einem Unfall am Mittwochmorgen im Ortsteil Schmiedefeld ist ein Mann leicht verletzt worden. Ein 56-Jähriger war gegen 5.40 Uhr mit einem Winterdienstfahrzeug auf der Hauptstraße unterwegs. Er befuhr sie auf dem linken Fahrstreifen entgegen der vorgesehenen Richtung, um diesen von Schnee und Eis zu befreien. Ein nachfolgender 36-Jähriger versuchte, mit seinem Opel rechts am Multicar vorbei zu fahren. Dies übersah der 56-jährige Winterdienst-Fahrer offenbar. Er wechselte wieder auf die rechte Straßenseite und stieß seitlich mit dem Wagen zusammen. Der Opel kam von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Opel-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Dubioser Brief Neukirch. Betrüger versuchten jetzt, einen Rentner aus dem Ortsteil Weißbach übers Ohr zu hauen. Der 87-Jährige erhielt am Dienstag einen Brief eines angeblichen Anwalts aus Baden-Württemberg. Darin wurde der Senior aufgefordert, einen Geldbetrag von über 300 Euro an eine Gewinnspielzentrale zu überweisen. Da der Rentner an keinerlei Gewinnspielen teilgenommen hatte, rief er einen Angehörigen an, der die Polizei informierte. Den Rechnungsbetrag hatte der Mann glücklicherweise nicht überwiesen, da es sich dabei offenbar um einen Betrug handelte. Unter Alkohol am Steuer Wilthen. Am Mittwochabend stoppte eine Polizeistreife auf der Schulstraße in Wilhen einen BMW. Weil der 34-jährige Fahrer nach Alkohol roch, folgte ein entsprechender Test. Der ergab einen Wert von umgerechnet 0,72 Promille. Dem Mann wurde die Weitefahrt untersagt. Er hat ein Bußgeld von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Zentralregister zu erwarten. Hausverbot missachtet Kamenz. Bereits am 24. November ein 36-Jähriger wegen Ladendiebstahl ein Hausverbot in einem Einkaufsmarkt an der Willy-Muhle-Straße in Kamenz erhalten. Der Mann hielt sich allerdings nicht daran. Mitarbeiter ertappten ihn jetzt an mehreren Tagen im Markt und informierten die Polizei. Jetzt wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

Der Brand in dem Haus in der Zockauer Straße im Ortsteil Günthersdorf war am Dienstag gegen 4.40 Uhr ausgebrochen. Nachbarn hatten Qualm und Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Binnen kurzer Zeit waren 60 Feuerwehrleute an der Brandstelle, um das Feuer zu löschen. Für das in dem Haus lebende Ehepaar kam jede Hilfe zu spät. (szo)

