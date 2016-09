Ehepaar mit 30 000 Schmuggelzigaretten In Bad Muskau fanden Beamte der Bundespolizei in einem 7er BMW einen Reisekoffer und die Radmulde voll unversteuerter Zollware.

Symbolbild © dpa

Bad Muskau. Am Samstagmorgen stellte eine Streife der Verbundgruppe von Bundespolizei und Zoll ein Ehepaar aus Kempten, in dessen Pkw sich 30 000 Schmuggelzigaretten fanden. Das Fahrzeug, ein 7er BMW mit Kemptener Kennzeichen, war zunächst in Bad Muskau aufgefallen. Später wurde es auf der B115 in der Ortslage Jämlitz kontrolliert. Zunächst bestritten die 34-jährige Fahrerin und deren 32-jähriger Ehemann, die steuerpflichtige Waren mitzuführen.

In dem Moment, in dem die Beamten in einem im Kofferraum liegenden Reisekoffer circa 15 200 unversteuerte Zigaretten entdeckten, ließen sie diese Behauptung fallen. In der Reserveradmulde hatte das Paar weitere 14 800 unversteuerte Glimmstängel versteckt, berichtete die Polizei. Nach Sicherstellung der unversteuerten Tabakware übernahm das Zollfahndungsamt Dresden die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Der verhinderte Steuerschaden beträgt circa 5 700 Euro. (szo)

