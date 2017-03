Ehepaar fällt auf Trickbetrüger rein

Zweimal Trickbetrügerei

Sebnitz/Hartmannsdorf-Reichenau. In den vergangenen Tagen haben Trickbetrüger im Landkreis zweimal zugeschlagen. Ein Unbekannter meldete sich seit Mitte März mehrfach telefonisch bei einem älteren Ehepaar aus Hartmannsdorf und gab sich als Mitarbeiter einer Rentenversicherung aus. Er forderte Geldrückzahlungen eines angeblichen Gewinnspiels, welches in Thailand stattgefunden hatte. So überzeugte er die Senioren, mehrfach hohe Summen Bargeld per Western Union nach Thailand zu überweisen. Erst nachdem sie einen insgesamt fünfstelligen Betrag gezahlt hatten, merkten die Eheleute, dass sie Opfer eines Betrügers geworden waren.

Ein weiterer Fall spielte sich in Sebnitz ab. Eine 83-Jährige erhielt in den vergangenen zwei Tagen Anrufe einer vermeintlichen Kriminalpolizistin. Diese teilte mit, dass sich die Seniorin strafbar gemacht habe und nun mehrere Tausend Euro zahlen muss. Das Geld solle die Frau einem Boten übergeben. Als sich die 83-Jährige anschließend in einer Bank 5.000 Euro Bargeld auszahlen lassen wollte, reagierte die aufmerksame Bankmitarbeiterin richtig. Sie verständigte die Polizei. Der Seniorin blieb ein Schaden erspart.