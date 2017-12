Ehemaliges Labor an der Glasfachschule Weißwasser hat ein neues Dach Verwendet wurden originale, sächsische Biberschwanzziegel.

Die Villa an der ehemaligen Glasfachschule wird gegenwärtig vor dem weiteren Verfall gesichert. In dieser Woche haben die Arbeiten begonnen. © Joachim Rehle

Das ehemalige Glaslabor an der Glasfachschule in Weißwasser hat neue Dachziegel erhalten. Wie Eigentümer Sylvio Heuer der SZ berichtet, wurden originale, sächsische Biberschwanzziegel für das Dach des unter Denkmalschutz stehenden Hauses verwendet. „Ich bin sehr froh, dass wir noch vor dem Wintereinbruch und vor den Weihnachtsfeiertagen mit den Arbeiten fertig geworden sind“, sagt Sylvio Heuer erleichtert.

Ganz anders jedoch stellt sich die Sachlage an der Villa der ehemaligen Glasfachschule an der Bautzener Straße in Weißwasser dar. Diese ist gegenwärtig eingerüstet und muss gesichert werden, wie Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) berichtet. „Wir wollen die Villa vor dem weiteren Verfall schützen“, sagt das Stadtoberhaupt. Dazu seien Gelder der Denkmalschutzbehörde kurzfristig bereitgestellt worden. Vor allem die äußere Hülle soll durch die Arbeiten gesichert werden, hieß es.

