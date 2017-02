Ehemaliges Gericht unterm Hammer Die Gebäude an der Döbelner Straße 58 werden versteigert. Vorher können Interessierte einen Blick hineinwerfen.

Das Grundstück an der Döbelner Straße wird versteigert. © Dietmar Thomas

Von außen betrachtet wirkt das ehemalige Königliche Amtsgericht in Roßwein wenig einladend. Doch im Inneren gibt es Zimmer, die nicht nur aufgrund der detailreichen Deckengestaltung und der Holzfußböden an einen Ballsaal erinnern. Schmiedeeiserne Geländer entlang der Granittreppen sind ein weiterer Blickfang.

Interessierte, die sich die Gebäude anschauen wollen, haben am Donnerstag die Gelegenheit. Dann nämlich bietet die Sächsische Grundstückauktionen AG eine öffentliche Besichtigung an. Idealerweise besteht bei den Besuchern eine Kaufabsicht. Denn der Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von rund 4 300 Quadratmetern kommt unter den Hammer. Das Startgebot bei einer Auktion in Dresden liegt bei 180 000 Euro. Das Angebot bezieht sich auf die drei Gebäude zusammen. (DA/sol)

Öffentliche Besichtigung: Donnerstag, 16. Februar, 13 Uhr; Auktion: Dienstag, 28. Februar, ab 11 Uhr im Dorint Hotel Dresden, Grunaer Straße 14

