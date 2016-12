Ehemaliges Gasthaus verschwindet Die Gemeinde Hähnichen lässt in Quolsdorf das Gebäude an der Hauptstraße abreißen. Anschließend liegt das Grundstück brach.

Der Abriss soll bis Freitag dauern. © André Schulze

In Quolsdorf lässt die Gemeinde Hähnichen gerade ihre Immobilie an der Hauptstraße abreißen. Bürgermeister Queiser berichtet, dass das Haus bis Freitag dem Erdboden gleich sein soll. Anschließend wird das Grundstück brach liegen. Am Sonnabend hat hier noch eine Feuerwehrübung stattgefunden. Der Abriss wird rund 8000 Euro Eigenmittel kosten.(so)

zur Startseite