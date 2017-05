Ehemaliger Jugendamtsleiter gestorben Dietmar Schneider leitete das Amt 26 Jahre. Er ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

© Archiv/Daniel Förster

Dietmar Schneider, viele Jahre lang Leiter des Kreisjugendamts in Pirna, ist tot. Nach SZ-Informationen erlag der 62-Jährige am Sonnabend einer schweren Krankheit. Von Dezember 1990 bis September 2016 war Dietmar Schneider (Foto: D. Förster) für die Jugendhilfe zunächst im Kreis Pirna, später in der Sächsischen Schweiz und seit 2008 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verantwortlich. Schneider wurde im vergangenen Herbst vom Jugendamt versetzt, nachdem es im Kreistag und seitens des Landrates Kritik an den hohen Kosten für die Jugendhilfe gab. Anschließend wurde er Projektleiter bei der Jugendberufsagentur von Landkreis und Arbeitsagentur, die es seit 2014 gibt. Die Agentur fördert den Übergang junger Menschen von der Schule in die Ausbildung oder den Beruf.

Schneider war langjähriges Mitglied der Partei Die Linke. Linke-Kreischef Lutz Richter zeigte sich vom Tod Schneiders getroffen. „Mit ihm verlieren wir einen ausgewiesenen Fachmann und eine anerkannte Persönlichkeit über Parteigrenzen hinweg“, so Richter. Schneider, der sein öffentliches Amt immer strikt von seiner Parteizugehörigkeit trennte, werde in Erinnerung bleiben als Mensch mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden und mit einem Gespür für die sozialen Nöte anderer. „Wir erinnern uns an ihn als einen großen Humanisten“, sagte Lutz Richter.

Landrat Michael Geisler (CDU) sagte über seinen langjährigen Mitarbeiter: „Mit Dietmar Schneider verlieren wir einen engagierten und aufrichtigen Vertreter der Interessen junger Menschen. Eine kurze, schwere Krankheit hat ihn plötzlich aus dem Leben gerissen. Mein aufrichtiges Beileid gilt in diesen schweren Stunden besonders seiner Familie.“ Dietmar Schneider hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Söhne. (SZ/ce/wer)

