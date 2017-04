Ehemaliger Freitaler Pfarrer verstorben Michael Buchmann kam 2005 nach Freital und war bis 2014 für Döhlen und Potschappel zuständig. Er wirkte an verschiedenen Projekten in der Stadt mit.

Michael Buchmann war neun Jahre lang als Pfarrer in Freital tätig. Am Sonntag verstarb er im Alter von 60 Jahren. © Archivfoto/Marco Klinger

Nach langer Krankheit ist der frühere Freitaler Pfarrer Michael Buchmann am vergangenen Sonntag im Alter von 60 Jahren verstorben. Der gebürtige Erfurter war nach einer Station in Großenhain im Jahr 2005 nach Freital gekommen und hier bis zum Oktober 2014 für Döhlen und Potschappel zuständig. Seine Pfarrstelle wurde nicht neu besetzt. Buchmann wechselte nach Radeburg. Wie es aus der dortigen Gemeinde heißt, war er bereits seit Februar 2016 krank. Er wurde am 1. November des vergangenen Jahres aus dem Amt verabschiedet und ging in Ruhestand.

In Potschappel brachte er gemeinsam mit der Stadt verschiedene Projekte auf den Weg, um verschüttete Potenziale wieder zu wecken und Menschen so neues Selbstvertrauen und Mut zu geben. Buchmann war unter anderem Mitbegründer der Emmaus-Stiftung, die sich sozialen Zwecken widmet. Er war außerdem als Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche aktiv. (SZ)

