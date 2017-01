Ehemaliger Feuerwehrchef gestorben Der mit der Ehrenmedaille des Feuerwehrverbandes ausgezeichnete Eberhard Geyer ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Eberhard Geyer © privat

Eberhard Geyer, der die Freiwillige Feuerwehr Freitals von 1991 bis 2001 geführt hat, ist am Neujahrstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr auf ihrer Internetseite mit.

Geyers Laufbahn in der Freiwilligen Feuerwehr begann 1957. Von 1965 bis 1990 leitete er ehrenamtlich die damalige Kommandostelle in Döhlen. 1991 wurde er zum hauptamtlichen Wehrleiter gewählt. Seit 1992 bis zum Jahr 2000 übte er die Funktion des stellvertretenden Kreisbrandmeisters aus. Was er in den Jahren nach der politischen Wende geschaffen habe, verdiene hohe Anerkennung, hieß es. Geyer wurde mit der Ehrenmedaille des Feuerwehrverbandes ausgezeichnet. Die Feuerwehr Freital ernannte ihn zum Ehrenmitglied. (SZ)

