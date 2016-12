Ehemaliger Bürgermeister wird Ehrenbürger Reinhart Franke erhält den Titel Ende Januar. Er ist dann erster und vermutlich für lange Zeit einziger Ehrenbürger.

Die Hauptamtsleiterin Julia Schneider weiß gar nicht, wo sie anfangen soll, wenn sie die Verdienste des ehemaligen Bürgermeisters Reinhart Franke aufzählen soll. Direkt nach der Wende war er 25 Jahre lang Chef im Rathaus. Im vergangenen Jahr verabschiedete er sich in den Ruhestand. Nun dankt ihm die Gemeinde mit der Ehrenbürgerschaft. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung Anfang Dezember beschlossen.

„Er ist als Quereinsteiger gekommen und hat die komplette Verwaltung erst aufbauen müssen“, sagt Julia Schneider. Die Trinkwasserversorgung sei marode gewesen, eine Kanalisation nicht vorhanden. „53 Kilometer Kanal sind in seiner Amtszeit gebaut worden. Ich hab anfangs gedacht, das ist nicht zu schaffen“, so Schneider, die unterdessen auch schon seit 25 Jahren im Rathaus arbeitet. Franke habe immer gewusst, was er tun muss, damit sich der Ort weiterentwickelt und die Vereine gefördert. „Er hat dafür gesorgt, dass wir den Haltepunkt bekommen, wir im Bereich Breitband gut aufgestellt sind und dass Weinböhla an der Autobahnabfahrt ausgeschildert wird“, zählt die Hauptamtsleiterin auf. In Frankes Amtszeit wurden der Rathaus- und Kirchplatz umgestaltet sowie die Nassauhalle und der Kreisverkehr gebaut.

Dass die Entwicklung in die richtige Richtung ging und geht, beweisen die Einwohnerzahlen. Die sind von 7 700 auf 10 600 gestiegen. Und die Gemeinde wird weiter wachsen.

Auch Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) ist Franke dankbar. „Alle kommunalen Gebäude, wie Schulen, Feuerwehr, Rathaus und Zentralgasthof sind saniert.“ Und was sagt der Ehrenbürger zur bevorstehenden Auszeichnung? „Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde meine Arbeit so würdigt“, so Reinhart Franke. Am 22. Januar, zum Neujahrsempfang im Zentralgasthof wird er die Urkunde erhalten.

Um Franke zum Ehrenbürger machen zu können, wurde bereits vor Monaten eine neue Satzung beschlossen. Darin ist geregelt, dass nur lebenden Personen dieser Titel verliehen werden kann, die sich in herausragender Weise für das Wohl der Gemeinde eingesetzt haben.

