Ehemalige Zellstoffwerker gesucht Bei der 800-Jahrfeier haben sich frühere Mitarbeiter getroffen. Jetzt planen sie einen großen Ehemaligen-Treff für September.

Das Gröditzer Zellstoffwerk gibt es schon lange nicht mehr. Aber ehemalige Beschäftigte aus dem Betrieb, die gibt es noch. Bei einem Ehemaligen-Treff können sie schon bald in Erinnerungen an die Zeit in dem Großbetrieb schwelgen. Ende September soll die Veranstaltung im Gröditzer Dreiseithof stattfinden. „Die Idee ist beim historischen Streifzug am Festwochenende entstanden“, sagt der Gröditzer Jürgen Hoppe, der früher auch in dem Werk gearbeitet hat. Schon jetzt hätten viele Ehemalige Interesse bekundet.

Das Gröditzer Zellstoffwerk wurde laut Stadtchronik 1883 von der Firma Kübler und Niethammer gegründet und stellte lange Zeit Zellstoff und Sprit her. Der Betrieb existierte mehr als 100 Jahre. 1991 wurde die Produktion eingestellt, das Werkgelände abgerissen. Hunderte Menschen verloren ihre Arbeit. (SZ/ewe)

Der Ehemaligentreff der Zellstoffwerker ist für Sonnabend, 30. September, in der Scheune des Dreiseithofs Gröditz, Hauptstraße 17, geplant. Start: 17 Uhr. Interessierte und alle, die bei der Organisation des Treffs helfen wollen, wenden sich an Jürgen Hoppe, Telefonnummer 0177-8386902, juergenhoppe@live.de

