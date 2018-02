Ehemalige Volksbank wird Büro In das große leer stehende Ladengeschäft in Freital zieht ein Anlagenbauer ein.

Die Volksbank ist ausgezogen. Nun kommt Zeppelin. © SZ

Freital. Für eines der größten leer stehenden Ladengeschäfte in Freital ist ein neuer Mieter gefunden worden. Der Freitaler Standort des international tätigen Anlagenbauers Zeppelin richtet dort Büroräume ein. Zeppelin ist nebenan in Büroräumen an der Ecke Dresdner Straße /Gutenbergstraße ansässig. Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte, sei man auf der Suche nach zusätzlichem Platz gewesen und habe nun diese Lösung gefunden. Ab wann der neue Büroraum genutzt wird und über welchen Zeitraum der Mietvertrag abgeschlossen wurde, wollte sie nicht sagen.

Die Volksbank hatte die Filiale im Jahr 2002 nach der Flut geschlossen. Zuletzt wurde das Geschäft im Jahr 2015 als Ausweichquartier für die Optiker-Kette Fielmann genutzt. Im vergangenen Jahr war der Laden im Rahmen der Kulturalltage als Filmbar genutzt worden. Eigentlich war geplant, diese Veranstaltung als Reihe fortzusetzen. (SZ/win)

