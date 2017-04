Ehemalige Schützlinge beerdigen ihren Lehrer und Trainer Bernd Lorenz Urne ist zurück in Leisnig. Am Freitag nächster Woche wollen einstige Schüler von ihm Abschied nehmen.

Mit einigen seiner Schützlinge hat sich der Lehrer und Trainer Bernd Lorenz hier zu einem Gruppenfoto aufgestellt. Vor ein paar Tagen ist Lorenz im Alter von 75 Jahren gestorben. Ehemalige Schüler wollen seine Urne nach Leisnig bringen und hier im April beisetzen lassen – eine ganz besondere Aktion. © privat/Frieder Killig

Es hat geklappt. Nicht nur, dass die Urne von Bernd Lorenz zurück nach Leisnig überführt werden konnte. Das freut ehemalige Schüler und Lehrerkollegen. Darüber hinaus ist die von Roy und Thomas Fischer, einstigen Schülern von Lorenz, organisierte Spendenaktion so erfolgreich gewesen, dass die Pläne der Ehemaligen umgesetzt werden können. Im Februar ist der Leisniger Bernd Lorenz im Alter von 75 Jahren in einem Leipziger Krankenhaus gestorben. Weil er keine Angehörigen hat, sollte er anonym in Leipzig beigesetzt werden. Das hat ehemalige Schüler und Talente, die Lorenz als Trainer förderte, auf den Plan gerufen.

„Genau 69 Leute haben insgesamt 2 625 Euro gespendet“, zieht Roy Fischer Bilanz. Beträge zwischen fünf und 300 Euro seien bei ihm eingegangen. Beteiligt hätten sich ehemalige Schüler und Kollegen, die jetzt in ganz Deutschland verstreut, aber auch in der Schweiz, England oder den Niederlanden leben. „Das eingegangene Geld reicht, um alles umzusetzen“, sagt Fischer zufrieden. Die Urne sei bereits in Leisnig eingetroffen. Auf den ursprünglichen Platz in einem Gemeinschaftsgrab sei ein eigner kleiner Platz geworden. Ein ausgedienter Grabstein habe umgearbeitet werden können, sodass Lorenz nicht anonym unter die Erde kommen muss. Das war seinen ehemaligen Schützlingen wichtig. Denn von ihrem Lehrern ist nicht nur „ein Häufchen Asche“ geblieben, wie Roy Fischer meint. „Sicher, Bernd Lorenz war ein Kauz, aber er hat vielen Kindern und Jugendlichen etwas fürs Leben mitgegeben“, findet Fischer, der selbst Pädagoge geworden ist. Wer bei Lorenz Deutsch hatte, war am Ende seiner Schullaufbahn sicher in Grammatik und Orthografie. Diejenigen, die Lorenz auf die Aschenbahn geschickt und Runde um Runde laufen lassen hat, beschreiben ihn als jemanden, der dem sportlichen Nachwuchs Zeit gab, sich selbst zu finden. Möglicherweise auch deshalb hat Lorenz unter anderem mit Kerstin Finke (Behrend) eine Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 1988 hervorgebracht.

Sie und andere Sportler, Schüler und Lehrer wollen am 21. April bei der kurzen Abschiedsfeier dabei sein. Diese beginnt um 15.30 Uhr in der Trauerhalle auf dem Gottesacker an der Colditzer Straße, wobei der Einlass ab 15 Uhr möglich ist. Für die Miete der Halle, den Grabschmuck und die -pflege für 20 Jahre sind ausreichend Spenden eingegangen.

Von seiner Überlegung, den Sportplatz an der Linde nach Bernd Lorenz zu benennen, ist Frieder Killig, ein früherer Leichtathlet, wieder abgekommen. Der Platz hat schon einen Namen. Dafür soll es eine Gedenktafel für den Sportförderer Lorenz geben. „Das Geld ist da“, so der Leisniger Killig. „Die Genehmigung der Kommune steht allerdings noch aus.“

