Ehemalige Neustadt-Wache wird saniert Die Baugenehmigung liegt vor. Nach dem Umbau zieht unter anderem ein Einsatztrupp für Katastrophen ein.

Die einstige Wache auf der Louisenstraße steht seit vergangenem Jahr leer. Im März 2018 soll der Umbau beginnen. Ab Herbst des darauffolgenden Jahres werden dann Einsatzkräfte untergebracht. © René Meinig

Sobald im Frühjahr die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sollen die Bauleute an der einstigen Wache auf der Louisenstraße anrücken. Das Denkmal steht seit 2016 leer. Im April waren die Kameraden der Feuerwehr in den Neubau an der Ecke Magazin-/Fabricestraße gezogen. Nach dem Umbau, der im März beginnt, sollen erneut Einsatzkräfte einziehen. Doch nicht nur die Feuerwehr kommt in dem Gebäude in der Äußeren Neustadt unter. Es soll ein Haus für alle Notfälle werden – mit unterschiedlichen Funktionen für jede Etage. Auch ein Einsatztrupp für Katastrophenfälle bekommt dort seine Zentrale.

So zieht im dritten Stock die medizinische Task-Force ein. Dresden gehört zu den bundesweit 61 Städten, in denen es eine solche gibt. Das Team soll immer dann zum Einsatz kommen, wenn es massenhaft Verletzte gibt – zum Beispiel bei Terroranschlägen oder Busunglücken. Bislang hatten die Spezialkräfte keinen Sitz. In der Louisenstraße werden Schulungsräume, Büros und Sanitäranlagen eingerichtet.

Auf der gleichen Etage finden auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams und der Notfallseelsorge Platz. Außerdem ist dort ein Feuerwehr-Museum geplant, welches an die Historie des zwischen 1913 und 1916 erbauten Hauses erinnern soll. Einen Betrieb mit regulären Öffnungszeiten soll es allerdings nicht geben. Stattdessen soll es bei geschlossenen Führungen und verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit geben, einen Blick auf die feuerwehr- und rettungshistorische Sammlung zu werfen.

Rund drei Millionen Euro werden investiert, um den Erlweinbau bis Herbst 2019 technisch auf den neuesten Stand zu bringen. Dafür wird unter anderem der Bodenbelag in der Fahrzeughalle erneuert. Dort werden nach der Sanierung zwölf Rettungswagen geparkt. Nur drei von ihnen rücken zu Einsätzen aus. Die anderen werden für Krankentransporte genutzt. Meist werden damit Senioren oder Behinderte zu Arztterminen gefahren. Für die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes werden im ersten Stock Umkleiden, Büros und Toiletten eingerichtet. Die Rutschstangen werden entfernt. Sie sind nicht mehr notwendig.

Außerdem soll das Haus für Lagebesprechungen bei Großveranstaltungen, wie der Bunten Republik Neustadt, genutzt werden. Im vierten und obersten Stock wird eine Gästewohnung eingerichtet. Sie kann von Ausbildungsbeamten genutzt werden, die aus anderen Städten nach Dresden berufen werden.

