Ehemalige Neiße-Galerie steht leer Die „Akademie modus vivendi“ ist aus den Räumen auf der Elisabethstraße ausgezogen. Es gib schon einen neuen Mieter.

Vor vier Jahren verwandelten Magdalene Freer und Bernhard Jéenel die Neiße-Galerie auf der Elisabethstraße in die „Akademie modus vivendi“. Seit Februar stehen die Räume leer. © Archiv/Nikolai Schmidt

Görlitz. Es war im Frühjahr 2013, als Magdalena Freer und Bernhard Jéenel die Neiße-Galerie auf der Elisabethstraße zur „Akademie modus vivendi“ machten. Sie ließen eine Bühne mit Profi-Technik einbauen, öffneten den Raum für Konzerte, veranstalteten Vorträge, Diskussionen und Workshops, wie es auch die Neisse-Galerie getan hatte. Vor allem aber riefen sie eine neue Bühnentalkshow ins Leben, zu der Bernhard Jéenel Prominente wie den damals gerade neu berufenen Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti oder den Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege einlud. Die Afrika-Ausstellung wanderte in die obere Etage, 2014 verkaufte Sapos auch diesen Teil an die „Akademie modus vivendi“.

Seit Anfang Februar findet man in der ehemaligen Neisse-Galerie allein das Feinkost-Geschäft Pasta Fantastica. Das ist nun etwas größer, hat eigene Toiletten, die Gäste brauchen dafür nicht mehr die Galerie zu durchqueren. Die Räume im rechten Teil des Gebäudes aber stehen leer. Inhaberin Magdalena Freer hat sie zum 1. Februar 2017 neu vermietet. „Es gab mehrere Interessenten“, erzählt sie. „Aber ich wollte nicht irgendein Lokal hier drinhaben, sondern jemanden, der jungen Menschen in Görlitz etwas bringt und ihnen vermittelt, was Disziplin ist.“ Magdalena Freer wollte ihren neuen Mieter nicht nennen.

Ihr früherer Akademie-Partner Bernhard Jéenel jedoch sagt, er freue sich, dass das Kinderballett des Theaters in die bisherigen Räume der „Akademie modus vivendi“ einziehen werde. „Es ist schön, dass sich damit die Vision über die Förderung der Kunst und Kultur in unserer Stadt in der Elisabethstraße 10/11 fortsetzt.“

Bernhard M. Jéenel hatte sich bereits im Juni 2015 aus der „Akademie modus vivendi“ zurückgezogen. Seine letzte Talkshow fand damals in der Landskron-Kulturbrauerei zur Integration von Flüchtlingen statt. In dieses Thema hat er sich seitdem mit der Ausstellung „Hoffnung, Freude, Trauer – jugendliche Kriegsflüchtlinge fotografieren ihre Emotionen“ und anderen Görlitzer Flüchtlingsprojekten weiter vertieft.

In der „Akademie modus vivendi“ haben noch bis Januar Veranstaltungen verschiedener Gastgeber stattgefunden. „Mir wird der Ort fehlen“, sagt Kulturreferentin Annemarie Franke, die hier zusammen mit dem Senfkorn-Verlag hin und wieder Lesungen veranstaltete.

Magdalena Freer sagt zum Verbleib der Akademie, sie bestehe weiter, wenn auch nicht mehr in der Elisabethstraße. Dazu gebe es demnächst neue Informationen.

