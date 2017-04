Ehemalige Mückaer Schulband spielt in Sandförstgen The Most Wanted ist eine von fünf Formationen, die durch den Landkreis touren und in vier Clubs auftreten.

Das Bild entstand im Juni 2016 beim Abschiedskonzert der Gruppe The Most Wanted als Schülerband der Comenius Oberschule in Mücka. Archivfoto: André Schulze

Wer sich immer gefragt hat, was die jungen Musiker und ihre Sängerin aus der Mückaer Comenius-Oberschule so nach dem Abschied von der Schulzeit getrieben haben: Jetzt gibt es die Chance auf Antworten. Vor allen Dingen aus musikalischer Sicht. Denn die ehemalige Schulband The Most Wanted spielt demnächst zwei Konzerte. Am 21. April, ab 20 Uhr, wird die Band im Jugendclub Sandförstgen zu hören sein, nur einen Tag später, am 22. April, spielen sie ab 19.30 Uhr im Jugendtreff „Europaeck“ im Oybiner Ortsteil Hain auf.

Die Mückaer hatten sich ziemlich große Popularität erspielt, als sie an ihrer Oberschule auch für Fernsehkoch Frank Rosin musizierten. Der hatte in seiner TV-Serie Kantinen-Check die Schulkantine Mücka unter seine Fittiche genommen. Die Schulband schrieb einen Songtext um und widmete ihm das Lied. Frank Rosin bedankte sich bei den fünf Jungs und dem Mädchen und schenkte ihnen einen Tag in einem professionellen Tonstudio, wo sie einen Song aufnehmen konnten.

Das Ende des Schuljahres im Sommer 2016 hieß zwar für fünf der sechs Musiker Abschied nehmen von der alten Heimatschule. Doch schon bei einem Abschiedskonzert auf dem Schulhof am 20. Juni 2016 kündigten Jonny, Jimmy, Sandra, Patrick, Lucas und Tobias an, dass sie weiter gemeinsam Musik machen wollen. Dass sie jetzt diese zwei Konzerte spielen, ermöglicht der Jugendring Oberlausitz. Das Team vom flexiblen Jugendmanagement hat die Newcomer-Tour mit sechs regionalen Nachwuchsbands organisiert. Mit der Aktion Jugendkult(o)urland wollen sie etwas dagegen setzen, dass jugendkulturelle und soziale Angebote im ländlichen Raum fehlen, sich in den Städten zentralisieren. Dorthin kommen junge Leute schlecht oder gar nicht, weil immer weniger Busse und Züge fahren. „Das Team vom flexiblen Jugendmanagement des Jugendringes Oberlausitz will diese Situation in den Fokus rücken, junges Engagement in den Dörfern und Gemeinden wertschätzen und junge Kulturangebote dahin bringen, wo es für junge Menschen kaum noch Angebote gibt“, teilt Sebastian Höbler vom Jugendring Oberlausitz mit. Neben The Most Wanted touren auch Forget Your Hopes aus Weißwasser, Kayman aus Görlitz, Mr. Creamy aus Oderwitz und Normalzustand aus Eibau.

