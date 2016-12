Ehemalige Fichteschule wird saniert

Die ehemalige Fichteschule in Rammenau. © Carolin Menz

Rammenau investiert in die ehemalige Fichteschule. Mit Geldern aus dem Investitionsstärkungsgesetz soll 2017 eine neue Heizungsanlage eingebaut werden. Der Gemeinderat entscheidet darüber am Mittwoch ab 18.30 Uhr im Erbgericht. In Planung sind weiterhin der Bau eines behindertengerechten Zugangs und die Sanierung des Daches. Insgesamt stehen 129 000 Euro zur Verfügung.

Die Zukunft des Gebäudes ist indes offen. Ende des Monats zieht die Ausbildungsgesellschaft Rodig aus, da die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zurückgeht (SZ, 28.9.) Ein Erbbaurechtsvertrag zwischen Gemeinde und Bildungsträger war im Herbst aufgelöst worden. Die Gemeinde als Eigentümer lässt von einem Planungsbüro jetzt ein Konzept erstellen, wie das alte Schulgebäude künftig genutzt werden kann. Ersten Ideen zufolge soll ein Seniorentreff entstehen, wie Bürgermeisterin Hiltrud Snelinski sagte. (cm)

