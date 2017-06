Ehemalige Bibliothek bröckelt Das Eckgebäude an der Chemnitzer Straße gibt ein trauriges Bild ab. Passanten sind besorgt über den Bauzustand.

Das einst sicher schmucke Gebäude an der Chemnitzer Straße 11 vermittelt inzwischen einen heruntergekommenen Eindruck.

In Balkonen und der Dachrinne wachsen schon Bäume, der Putz bröckelt an vielen Stellen. Die Kommune hat Probleme, mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten.

Als Statiker hat Ulrich Reichwald Bauchschmerzen, wenn er am Haus Chemnitzer Straße 11 vorübergeht. Bange wird ihm vor allem, wenn sein Blick an der Fassade nach oben geht, er dort Bäume aus den ehemaligen Balkonen wachsen und den bröckelnden Putz sieht. Das schilderte er den Stadträten in der zurückliegenden Sitzung.

Bürgermeister Tobias Goth (CDU) sprach davon, dass der Kommune der Zustand des Hauses sehr wohl bekannt ist. „Der Eigentümer ist ein Österreicher, aber wir haben Schwierigkeiten, an ihn heranzukommen“, gab der Rathauschef zu. Außer den sichtbaren Mängeln gebe es auch Probleme mit einem schief wachsenden Baum im Hof und dem Nichterledigen von Winterdienst – „wie bei vielen anderen Grundstücken auch“, so der Bürgermeister. Er versprach: „Wir schauen uns das Gebäude noch einmal an und beziehen eventuell einen Sachverständigen ein.“

Das Gebäude kennen viele Leisniger auch gut von innen. Lange Zeit war dort die Bibliothek untergebracht. Vorher beherbergte es zeitweise eine Bank. (DA/sig)

