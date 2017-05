Ehekrach führt zu Polizeieinsätzen

Tote Fische im Schwarzen Schöps Reichenbach. Am Samstagmorgen füllte eine Firma verdünntes Pflanzenschutzmittel auf ihrem Gelände an der Paulsdorfer Straße in den Tank eines landwirtschaftlichen Spritzfahrzeugs. Aus bisher unbekannter Ursache liefen etwa 200 Liter der Flüssigkeit aus, gelangten über einen Regenwasserkanal und den Lohegraben in das Reichenbacher Wasser und weiter in den Schwarzen Schöps.

Am Folgetag meldeten Zeugen, dass eine Vielzahl an toten Fischen unterhalb der Einleitstelle des Reichenbacher Wassers von der Ortslage Oelisch bis nach Meuselwitz im Schwarzen Schöps trieben. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Görlitz besichtigte die Gewässer, sicherte Wasserproben und benachrichtigte die am schwarzen Schöps liegenden Betreiber der Teichwirtschaften sowie die Landestalsperrenverwaltung, welche für die Talsperre Quitzdorf verantwortlich ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anhänger im Gegenverkehr gestreift Kodersdorf. Am Ortsausgang in Richtung Niesky ist eine Autofahrerin von der Straße abgekommen und im Graben zum Stehen gekommen. Wie Polizeisprecher Thomas Brettschneider mitteilt, streifte ihr dunkelblauer Nissan gegen 12.40 Uhr einen entegegen kommenden Anhänger, auf den ein Baugerät geladen war. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Autodiebe entwenden drei BMW Görlitz. In der Nacht zu Montag haben Autoknacker gleich mehrfach zugeschlagen und in Görlitz drei Fahrzeuge gestohlen. Sie erbeuteten an der Paul-Taubadel-Straße einen etwa elf Jahre alten 1er BMW mit den amtlichen Kennzeichen GR MK 1971. Ein weiterer BMW 116, welcher an der Pestalozzistraße abgestellt war, verschwand ebenfalls. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen GR BB 116 war 12 Jahre alt. Der Eigentümer schätzt den Schaden auf etwa 7.000 Euro. Desweiteren stahlen die Täter einen an der Querstraße stehenden BMW 525. Die Kennzeichen des 6 Jahre alten Autos lauteten GR F 888. Der Eigentümer bezifferte den Zeitwert auf etwa 35.000 Euro. Nach den entwendeten Fahrzeugen wird international gefahndet.

Diebstahl aus Görlitzer Gartenlaube Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in ein Gartengrundstück Am Hirschwinkel eingedrungen. Aus einer Laube entwendeten die Täter ein Notstromaggregat, eine Ständerbohrmaschine sowie einen Motorradhelm im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer auf circa 30 Euro.

Geldkassette mit über 1000 Euro verschwunden Jonsdorf. Am Samstagnachmittag haben Unbekannte aus einer Kureinrichtung an der Hainstraße eine Geldkassette gestohlen. In dem Behältnis soll sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befunden haben.