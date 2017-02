Aus dem Gerichtssaal Ehefrau wegen fehlendem Kopftuch beleidigt Ein Syrer landet vor Gericht. Seine Expartnerin hat ihn angezeigt. Der Mann bestreitet die Beleidigung.

Sie sei eine Schlampe und Hure. Mit diesen Worten soll der Angeklagte, ein 45-jähriger Mann aus Syrien am 22. Juni 2016 seine damalige Ehefrau beleidigt haben. Die ließ sich das nicht gefallen und zeigte denn Mann bei der Polizei an. Dem Syrer wurde ein Strafbefehl zugestellt. Er sollte eine Geldbuße in Höhe von 200 Euro (20 Tagessätze zu 10 Euro) zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Der Fall kam vor Gericht.

Zu Beginn der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln äußerte sich der Beschuldigte über seinen Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich aus Döbeln nicht zu dem Vorfall. Die Noch-Ehefrau wurde als Zeugin gehört. „Ich entschied mich, kein Kopftuch mehr zu tragen“, erklärte sie. „Da beleidigte er mich mit Schlampe und Hure und dass ich mit vielen Männern ins Bett gehe.“ Zudem soll der Mann sie an den Schultern festgehalten und bedroht haben, damit sie weiterhin das Kopftuch trägt. Die Frau erzählte zudem, dass ihr Ehemann sie auch schon geschlagen habe. An jenem Tag im Juni reichte er der Frau. Sie rief die Polizei, auch weil sie Angst vor ihrem Mann hatte.

Tage später zog sie aus der Wohnung aus. Inzwischen lebt die Frau mit den beiden Kindern in Hamburg. Erst Anfang Juni war sie mit ihnen nach Deutschland gekommen. Das Ehepaar lebt jetzt im Trennungsjahr. „An dem Tag haben wir uns gleich scheiden lassen“, sagt sie. Laut islamischem Recht sei es dazu nur nötig, unter bestimmten Voraussetzungen dreimal die Scheidung auszusprechen. Nach deutschem Recht muss das Paar vor der Scheidung zunächst ein Jahr in Trennung leben.

Gegen Ende der Verhandlung bestritt der Angeklagte die Beleidigungen. „Sie suchte jeden Grund, dass wir uns scheiden lassen“, erklärt er. „Es ist eine große Beleidigung für mich.“ Auf Anraten seines Anwalts zog er den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Damit muss er die Geldbuße in Höhe von 200 Euro bezahlen.

