Aus dem Gerichtssaal Ehefrau mit Messern bedroht Wegen einer ganzen Reihe von Übergriffen muss ein 25-Jähriger für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.

Zimperlich ist Musa U. nicht gerade. Der 25-jährige Mann aus Tschetschenien hat mehrfach seine Ehefrau angegriffen und geschlagen – ausgerechnet kurz nach seiner fünfmonatigen Untersuchungshaft. Darüber hinaus hat er sich auch mehrfach in der Wohnung eines vermeintlichen Kumpels an dessen Wertsachen bedient. Am Dienstag wurde U. nach zwei Sitzungstagen zu zwei Freiheitsstrafen verurteilt – wegen Diebstahls, Raubes, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung. Insgesamt muss er für zwei Jahre und zehn Monate hinter Gitter.

Er soll seit Frühjahr 2016 mehrfach Fahrräder und Radzubehör aus Kellern gestohlen haben, in die er eingedrungen war, und wurde bei Ladendiebstählen erwischt. Diese Taten hat er teilweise zugegeben. Er sei drogensüchtig und habe Geld gebraucht, um sich Crystal zu kaufen.

Die Beziehung zu seiner Ehefrau, mit der er zwei Kinder hat, ist schwierig. Im Januar soll er bei ihr eingebrochen sein, um Werkzeug zu stehlen – das ließ sich nicht beweisen. Die Frau hatte ihn in ihrer Wohnung beim Duschen erwischt. Den Schlüssel habe er von seinem Sohn erhalten, so U. Er soll die Frau mehrfach geschlagen, beleidigt und bedroht haben. So habe er im Januar vor dem Sozialamt in der Junghansstraße mit zwei Messern vor ihr herumgefuchtelt, berichtete die Frau zum Prozessauftakt vor zwei Wochen. Nach ihrer Vernehmung erlitt sie einen epileptischen Anfall und wurde in eine Klinik gebracht.

U. hatte einige Vorwürfe bestritten oder – trotz erheblicher Beweise – andere bezichtigt. Zu der von ihm erhofften Drogentherapie sagte die Richterin in der Urteilsbegründung nichts.

