Ehefrau auf Parkplatz vergessen

Mädchen leicht verletzt Burkau. Bei einem Unfall in Burkau zog sich eine 14-Jährige leichte Verletzungen zu. Das Mädchen befuhr am Mittwoch kurz vor 9 Uhr die Schulstraße und wich an der Kreuzung zur Hauptstraße einem vorfahrtsberechtigen Volkswagen aus. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die Jugendliche prallte bei dem Ausweichmanöver jedoch gegen einen Gartenzaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Betonbarriere verschoben Pulsnitz / Ottendorf. Ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwochnachmittag in der Autobahn-Baustelle zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla eine Fahrbahnbegrenzung beschädigt. Der Wagen schob die Betonleitwand auf einer Länge von etwa zehn Metern etwa einen Meter in die benachbarte Fahrspur. Eine große Gefahr für den Fahrverkehr. Autobahnpolizisten sicherten die Unglücksstelle und informierten den Verkehrswarndienst. Mitarbeiter einer Firma rückten die Betonstücke zurück an den vorgesehenen Ort. Nach einer halben Stunde herrschte in der Baustelle wieder freie Fahrt.

Kennzeichen vertauscht Bautzen. Eine Verwechslung ist schuld daran, dass die Polizei einem Lkw-Fahrer im Bautzener Ortsteil Burk die Weiterfahrt untersagte. Der Lkw wurde am Mittwochmittag auf dem Buswendeplatz am Stausee kontrolliert. Dabei fiel auf: Die Kennzeichen des Fahrzeuges waren auf einen anderen Laster zugelassen. Der 32-jährige Fahrer durfte nicht weiter. Wenig später stellte sich heraus, dass offenbar beim Anbringen der Kennzeichen ein Fehler unterlaufen war. Nachdem die verantwortliche Firma die korrekten Kennzeichen zur Kontrollstelle gebracht und am Laster befestigt hatte, durfte der Lkw die Fahrt fortsetzen. Die Polizei ermittelt zum Verdacht des Kennzeichenmissbrauchs und wird klären, wie es zu der Verwechslung kommen konnte.

Radfahrer schwer verletzt Radeberg. Bei einem Unfall am Mittwochmittag in Radeberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 77-Jähriger war kurz nach 11 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und wollte aus einem Gewerbegebiet auf die Heidestraße auffahren. Dabei stieß er mit einem Lkw zusammen. Laut Polizei hatte sich der Fahrradfahrer offenbar nur ungenügend vom Fahrzeugverkehr auf der Heidestraße überzeugt. Der 77-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einbrecher scheitert Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch hat ein Unbekannter offenbar versucht, in ein Mehrfamilienhaus an der Schäfferstraße in Bautzen einzudringen. Dem Einbrecher gelang das jedoch nicht, er zog unverrichteter Dinge wieder ab. An der Haustür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Raser erwischt Ohorn / Burkau. Mit 151 km/h raste jetzt ein Ford über die Autobahn am Burkauer Berg. Und wurde dabei von der Polizei geblitzt. Denn erlaubt ist hier nur Tempo 100. Der in Polen zugelassene Ford war der negative Spitzenreiter, der bei einer mehrstündigen Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochvormittag als Raser erwischt wurde. Der Fahrer hat nun Bußgeld in Höhe von 240 Euro sowie ein Monat Fahrverbot zu erwarten. Insgesamt passierten rund 4000 Fahrzeuge zwischen 7.30 und 12.30 Uhr die Messanlage in Fahrtrichtung Görlitz. 152 fuhren schneller als erlaubt.

Senior fällt zwischen Zug und Bahnsteigkante Hoyerswerda. Am Donnerstagvormittag ist ein Rentner auf dem Bahnhof in Hoyerswerda in eine gefährliche Situation geraten. Der 82-Jährige war beim Einsteigen in die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig gefallen. Passanten informierten die Rettungsleitstelle. Kameraden der Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter des Rettungsdienstes befreiten den augenscheinlich unverletzten Mann. Zur genauen Untersuchung kam er anschließend in ein Krankenhaus.

Erneut betrunken am Steuer Schwepnitz. Nachdem die Polizei bereits am Dienstagabend in Schwepnitz eine 47-Jährige betrunken am Steuer ihres Autos erwischt hatte, beobachteten Passanten, dass die Frau in der Nacht zu Donnerstag wieder mit ihrem Opel durch den Ort fuhr. Sie nahmen ihr die Fahrzeugschlüssel ab und gaben ihn der herbeigerufenen Polizeistreife. Ein Atemalkoholtest ergab bei 47-Jährigen diesmal 2,38 Promille. Die Beamten begleiteten die uneinsichtige Frau zur Blutentnahme. Sie wird sich nun wegen der erneuten Trunkenheitsfahrt sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Papiere waren ihr bereits am Dienstagabend abgenommen worden. Da hatte sie 2,54 Promille intus.