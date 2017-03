Blick nach Tschechien Ehebruch der Venus auf Schloss Decin Es ist eine kleine Sensation: Im Teepavillon im Deciner Schloss ist es gelungen, ein längst verloren geglaubtes Fresko freizulegen.

Für Schlossverwalterin Iveta Krupickova ist das restaurierte Fresko im Teepavillon eine kleine Sensation. © Petr Spanek

Das Kunstwerk, das auf den Maler Zacharias Zimmer zurückgeht, war nur wenige Jahrzehnte frei sichtbar. Der Pavillon diente nämlich nur eine vergleichsweise kurze Zeit seinem ursprünglichen Zweck des Teegenusses und kurzweiliger Gespräche. Anfang des 19. Jahrhunderts, als im Südgarten Gewächshäuser zur Orchideenzüchtung entstanden, wurde der Pavillon als Wohnung des Gärtners gebraucht. Um nicht unnötig heizen zu müssen, zog man eine Zwischendecke ein. Die wurde 100 Jahre später wieder abgerissen. Aus der Zeit vermutet Krupickova auch die sichtbaren Kratzspuren. „Damals war hier Franz Thun der Hausherr, der als sehr fromm galt.“ Denn auf dem Bild war viel nackte Haut zu sehen. „Ganz sicher handelt es sich nicht um ein geistliches Motiv, entsprechend der ursprünglichen Nutzung des Pavillons“, sagt die Schlossverwalterin.

Über die Darstellung gehen die Meinungen allerdings auseinander. Die einen vermuten die Darstellung von Venus‘ Ehebruch, andere ein Hochzeitsbild. „Wir holen noch die Meinung eines ausgewiesenen Fachmanns ein. Danach sind wir hoffentlich klüger“, so Krupickova. Seit dem Abkratzversuch verschwand das Motiv für über 100 Jahre unter dicken Farbschichten. Auch als in den 1930er-Jahren die Armee einzog, wurde immer wieder fleißig übermalt. Der Pavillon diente meist als Lager.

Inzwischen ist die Darstellung in der Kuppel bis auf wenige unwiederbringlich verschwundene Flecken fertig und die Restauratoren haben bereits erste Fresken in den Seitenkapellen freigelegt. „Das ist fast noch sensationeller, denn dort hatten wir gar keine Malerei mehr erwartet.“ Doch nach den guten Erfahrungen mit der Kuppel zeigt sich Krupickova nun optimistisch, dass die Seitenräume sogar komplett wieder farbig ausgestaltet werden. Voraussetzung ist, dass der Bezirk Usti wie schon in den letzten Jahren die nötigen Finanzen beisteuert. Läuft alles gut, könnte die Restaurierung 2019 abgeschlossen sein.

Bleiben dann nur noch die Wände im Hauptraum, in denen tatsächlich nichts erhalten blieb. Es gibt auch keine Vorlagen aus der Entstehungszeit. „Wir wollen die Wände farblich der Ausmalung anpassen“, verrät Krupickova. Ausgemalt wird übrigens anders, als früher mit Aquarellfarben. „Uns war wichtig, nicht die ursprüngliche Struktur zu zerstören, was wir mit Fresken getan hätten. Damit bleiben die Darstellungen für künftige Untersuchungen erhalten.“, sagt Krupickova. Kleiner Wermutstropfen: Die Malereien werden auch künftig nur in Ausnahmen zu besichtigen sein. Eine solche Möglichkeit bietet sich aber am 1. April, wenn in den Südgärten die Saison beginnt. Besichtigungen sind von 14 bis 17 Uhr möglich.

