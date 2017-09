Fußball – Kreisliga A Süd Effektiver Kreismeister Während die Hochweitzschner ihre Chancen im Spitzenspiel fast ausnahmslos nutzen, treffen die Großbauchlitzer nur einmal.

Lok-Stürmer Philipp Däumer versucht, sich gegen die Westewitzer Abwehr in Szene zu setzen.



Die Kulisse im Großbauchlitzer Lok-Stadion war imposant. Immerhin 110 Fans wollten das Aufeinandertreffen der Meisterschaftsaspiranten ESV Lok Döbeln und SV Medizin Hochweitzschen sehen. Und sie wurden für ihr Kommen nicht enttäuscht, zumindest die Westewitzer, denn ihre Mannschaft gewann mit 4:1 (1:0).

Der amtierende Kreismeister aus Hochweitzschen war sicher nicht die drei Treffer besser als die Großbauchlitzer, aber mit ihrem Torjäger Sebastian Kaulich, der die ersten drei Medizin-Tore einnetzte, effektiver. Spätestens bei Enzo Werners 0:4 in der 80. Minute war die endgültige Entscheidung in einem ansehenswerten Spiel gefallen, auch wenn Jonas Henk drei Minuten vor Ultimo noch einmal auf 1:4 verkürzen konnte. „Die haben fünf Chancen und machen vier Tore draus, wir haben acht und treffen nur einmal. Zur Spitzenmannschaft fehlt uns noch einiges, aber wir arbeiten weiter dran“, sagte Lok-Trainer Frank Domaniecki. Sein Gegenüber Klaus Krzemyk: „Das Ergebnis ist etwas deutlicher ausgefallen, als es das Spiel war. Wir waren mehr als effektiv, die Chancenverwertung an diesem Tag war top.“

Weiterhin top in Form präsentiert sich auch die SG Zschaitz/Ostrau II, die beim Hohnstädter SV mit 4:0 (1:0) gewann und damit die Tabellenführung behauptete. Als Torschützen trugen sich die Zwillinge Jonas und Toni Müller sowie Michael Fromme und Martin Peschke ein. „Der Sieg geht, auch in der Höhe, vollkommen in Ordnung. In der Hohnstädter Druckphase machen wir das 0:2, was die Spielentscheidung darstellte. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir bekommen können, wobei mit dem ESV Lok jetzt ein Gegner kommt, der uns zeigen wird, wo wir stehen“, sagte SG-Trainer Franz Litzke.

Beim Spiel SV Aufbau Waldheim gegen SV 29 Gleisberg passten sich beide Teams mit ihren Leistungen den ungemütlichen, trüben Witterungsbedingungen mit niedrigem Niveau an. In der ersten Hälfte waren die Gäste durch schnelle Gegenstöße stets zu beachten und hatten bis zum Waldheimer Strafraum verheißungsvolle Möglichkeiten, die aber, wie ein, zwei Schussversuche der Richzenhainer, beim Schlussmann landeten. Einen der gefährlichen Gleisberger Konter über die linke Seite nutzte der völlig freistehende Philipp Böhm zur Gästeführung. Aufbau agierte zu umständlich und behäbig im Spielaufbau, wobei viele Fehlpässe und primitive Ballverluste ohne Bedrängnis den Spielfluss zunehmend hemmten. So wurde Aufbau-Schlussmann Beer weitaus mehr beschäftigt als sein Gleisberger Gegenüber, der wenig Gelegenheit bekam, sich auszuzeichnen. So kam es, wie es kommen musste und Lukas Dörner erzielte aus 18 Metern das vorentscheidende 0:2. Der 1:2-Anschlusstreffer der Waldheimer durch den eingewechselten Benjamin Klinger stellte nur noch Ergebniskosmetik für eine personell gebeutelte Waldheimer Mannschaft dar, in der Trainer Andreas Kügler jede Woche improvisieren muss, um spielfähig zu bleiben.

Mit einem 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim FSV Dürrweitzschen meldete sich der VfB Leisnig nach seiner Auftaktniederlage in Zschaitz im Meisterschaftsgeschehen zurück. Die Treffer erzielten Patrick Hußner nach einer Stunde und Robin Reg´n in der Schlussphase.

Der Spieltag wurde komplettiert von der Auseinandersetzung Blau-Weiß Altenhain gegen den SV Medizin Zschadraß. In diesem Spiel wiesen die Gastgeber erneut nach, in dieser Saison kein Kanonenfutter zu sein. So ging der vorjährige Tabellenletzte kurz vor der Pause durch Max Urban sogar in Führung. Der Titelaspirant aus Zschadraß konnte das Spiel dann erst in der Schlussphase durch Treffer von Kevin Schmiel-Mosig (71.) und ein Eigentor von Frank Schuricht (83.) drehen. (DA/rwe)

