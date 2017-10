Edle Ziegen für den Zoo Ein privater Züchter hat drei seiner Rassetiere abgegeben. Die machen optisch einiges her und sorgen gleich für Nachwuchs.

Die neuen Burenziegen im Zoo sind Rassetiere und besonders kräftig gebaut. © René Meinig

Der Rumpf schneeweiß, Hals und Kopf schokobraun. Die Burenziegen im Dresdner Zoo leben rein optisch vom Kontrast. Gekrönt wird der Auftritt von den großen Schlappohren sowie einem prächtigen Kinnbart. Den trägt allerdings nur Bock Kuno. Das mächtige Tier bringt etwa 100 Kilogramm auf die Waage. Seine beiden Artgenossinnen Heidi und Clara sind deutlich zarter, im Vergleich zu typischen Hausziegen aber auch auffallend groß. „Diese Ziegenart wurde einst in Südafrika zur Fleischgewinnung gezüchtet“, erklärt Kurator Matthias Hendel.

Nach Dresden sind sie allerdings nicht vom Schwarzen Kontinent gekommen, sondern aus Limbach-Oberfrohna. Weil ein privater Züchter sie abgegeben hat, mussten sie erst einige Wochen Quarantäne und zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen, bevor sie ihren neuen Mitbewohnern nahegebracht wurden. Die Watussi-Rinder, von denen derzeit fünf im Dresdner Zoo leben, sorgen vor allem durch ihre Hörner für Aufsehen. Die können eine Spannweite von bis zu zwei Metern erreichen. Nun könnte der Beobachter Streit zwischen beiden Tierarten vermuten. Doch nichts dergleichen.

Erst haben sich die Tiere im Stall beschnuppern können, vor Kurzem dann direkt auf der Außenanlage. Probleme hat es dabei nicht gegeben. Gut, ein bisschen Futterneid ist aufgetreten. Doch kleine Ausweichplätze, eigens für die Ziegen gebaut, befrieden das Ganze.

Spannend wird es in den nächsten Monaten trotzdem. Ziege Clara ist trächtig und wird noch im Winter ein Jungtier zur Welt bringen. Das sollen die Watussi das erste Mal im Stall sehen und so wie selbstverständlich akzeptieren. Fraglich ist noch, ob das Zicklein die Grenzen des Geheges akzeptiert. Der Zaun ist bisher auf die größeren Watussi angepasst. „Hier und da könnte sich für so ein Zicklein eine Lücke auftun. Aber selbst wenn es wegläuft, ist es ja im Zoo und kann mit etwas Laub zurückgeführt werden“, sagt Kurator Hendel.

Die Besucher dürften sich wenig an einem umhertrabenden Zicklein stören. Irgendwann sind sogar zwei zu sehen. Denn Bock Kuno hat höchstwahrscheinlich auch bei Begleiterin Heidi für Nachwuchs gesorgt. Viel Bewegung auf der weitläufigen Anlage ist damit in den nächsten Monaten definitiv garantiert.

