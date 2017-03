Edle Neuzugänge Die neue Zuchtsaison ist gerade gestartet. Die Deckhengste des Landgestüts haben dafür wieder vielversprechende Verstärkung bekommen.

Der Millennium-Sohn Freiherr von Stein, hier unter Gestütsmitarbeiter Kay Pawlowska, ist einer der vielversprechenden neuen Deckhengste des Landgestüts. Gezüchtet wurde er im Hauptgestüt Graditz. © Brit Placzek Der Millennium-Sohn Freiherr von Stein, hier unter Gestütsmitarbeiter Kay Pawlowska, ist einer der vielversprechenden neuen Deckhengste des Landgestüts. Gezüchtet wurde er im Hauptgestüt Graditz.

Junghengst Quando Unico war der gefragteste Hengst der Auktion im vergangenen Oktober in Verden. Der Rappe konnte nach einem spannenden Bieterduell von der Sächsischen Gestütsverwaltung gemeinsam mit dem Privat-Gestüt Sprehe erworben werden.

Fällt der Name Millennium, werden Pferdekenner in der Regel hellwach. Denn der 2008 geborene Ausnahmehengst, den das Landgestüt Moritzburg 2010 gemeinsam mit dem privaten Gestüt Sprehe erworben hat, sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Das begann schon damit, dass er seinerzeit mit einem Verkaufserlös von 300 000 Euro der teuerste gekörte Hengst seines Jahrgangs in Deutschland war. Die Körung ist der erste Schritt für die Auswahl als Zuchthengst.

Gleich in seinem ersten Jahrgang als Landbeschäler in Moritzburg ließen Züchter 320 Stuten von ihm decken. So etwas hatte es bis dahin in Moritzburg noch nicht gegeben. Geschichte schrieb der edle Trakehner-Hengst auch mit seinem ersten Körjahrgang. Er stellte 2014 gleich sieben gekörte Söhne, wobei Sir Sansibar mit 300 000 Euro und Morricone mit 755 000 Euro obendrein noch Spitzenpreise erzielten. Mittlerweile sind bereits sensationelle 24 Millennium-Söhne gekört und vielfach prämiert worden. Zur Traumkarriere des Ausnahmehengstes gehört aber auch, dass Olympiasiegerin Kristina Bröhring-Sprehe regelmäßig mit ihm arbeitet, um ihn sportlich weiter zu fördern.

Mit Freiherr von Stein steht den hiesigen Züchtern in diesem Jahr einer der Millennium-Söhne zur Verfügung. Die Hengstleistungsprüfung Ende vergangener Woche in München hat dieser als Zweitbester im Schwerpunkt Dressur mit der Endnote 8,38 beendet. Damit war er zugleich bester Trakehner-Hengst des Prüflots. Im Gegensatz zu den meisten anderen Neuzugängen bei den Deckhengsten des Landgestüts ist Freiherr von Stein eine Eigenzucht aus dem Hauptgestüt Graditz. „Das Interesse bei den Züchtern ist sehr groß“, sagt Matthias Görbert, der Leiter der Sächsischen Gestütsverwaltung.

Das gilt vermutlich auch für zwei neue Pachthengste, die der Gestütschef nach Moritzburg holen konnte. Beides Springhengste von besonderer Güte. Der 22-jährige Hannoveraner Forsyth hat es bei seinen sportlichen Auftritten nicht nur auf eine Lebensgewinnsumme von 200 000 Euro gebracht, sondern er kann zugleich auch mehr als 150 im Reitsport registrierte Nachkommen aufweisen. Am weitesten hat es dabei unter kanadischer Flagge Fine Lady gebracht – sie holte 2016 Bronze bei Olympia. Interessant daran ist auch, dass der jetzige Gestütsmitarbeiter André Stude seinerzeit Fine Lady als junges Pferd privat ausgebildet hatte.

Er kümmert sich jetzt sportlich jetzt um den zweiten neuen Pachthengst My Blue Pleasure. Der siebenjährige Hengst, der im Vorjahr zu den Finalisten der WM der jungen Springpferde gehörte, ist im Besitz eines ukrainischen Züchters.

Zu den neu angekauften vielversprechenden jungen Hengsten gehört neben Sir Schneiders auch Cristallino, der sich zur Körung in Münster beim Überwinden der Hindernisse als wahres „Flugzeug“ präsentierte. Und Quando Unico, der gefragteste Hengst der Hannoveraner Körung. „Diesen konnten wir in bewährter Partnerschaft mit dem Gestüt Sprehe erwerben“, sagt Matthias Görbert.

Tolle Zugänge kann das Landgestüt aber auch bei der Rasse verzeichnen, deren Erhalt sich die Moritzburger bereits seit Jahrzehnten verschrieben haben. Mit Espresso und Ehrenwert wurden der Körsieger und der Reservesieger Schweres Warmblut erworben, ergänzt durch Loriot, den Bewegungssieger der Moritzburger Hengsttage.

Kein Neuling in Moritzburg, dafür aber nach verletzungsbedingter Einschränkung nun wieder vollständig zur Zucht anerkannt, ist der wunderschöne Rappe Decurio. Auf dessen Zuchtwert von 160 ist man in Moritzburg besonders stolz. Dieser Wert wird auf der Grundlage der von den Nachkommen erreichten Leistungen ermittelt. Als Durchschnittswert wird dabei 100 angenommen.

Für Millennium müssen Züchter auch in diesem Jahr wieder die höchste Decktaxe der Hengste im Moritzburger Einsatz bezahlen. Pro Stute werden 1 200 Euro fällig. Auf Platz zwei liegt mit 1 000 Euro Pacht-Neuzugang My Blue Pleasure.

