Edeltrödel Barbara Firnhaber und Evelyne Michel eröffnen am Freitag in Nieder Seifersdorf ihre Trödeltruhe. Das ist erst der Anfang.

Barbara Firnhaber (links) und Evelyne Michel freuen sich schon auf die Eröffnung ihrer Trödeltruhe in Nieder Seifersdorf. Es ist ein Herzensprojekt für die Freundinnen, die beide von sich sagen, dass sie immer was zu tun haben wollen. Fotos: André Schulze

Allerlei dekorativer und nützlicher Krimskrams liegt in den Regalen.

Jeden einzelnen Lüster restauriert Evelyne Michel mit großer Freude selbst.

Ein Möbelstück werden sie auf keinen Fall verkaufen. Was aussieht wie eine alte Truhe, ist eigentlich einmal ein Reisekoffer gewesen. Das stabile Teil würde heutzutage niemand mehr für den Urlaub oder die Geschäftsreise packen, es ist viel zu schwer. Und sieht auch viel besser aus, wenn darauf Kerzen stehen und Tassen, aus denen ein guter Kaffee dampft.

Das einzige unverkäufliche Stück in der Nieder Seifersdorfer Trödeltruhe ist ein Erbstück. Alles andere, wie der rustikale Küchenofen, das altmodische Bett, die Truhen, Vitrinen, Spiegel, Lüster, Lampen, Teppiche, Sessel, Tische, Stühle, Sofas, Mitteldecken, Tischdecken, Kerzenständer, Beistelltischchen, Trachtenmode, Schals, Tücher, Döschen, Tassen, Gläser, Karaffen und allerhand Krimskrams tragen kleine Preisschildchen. Barbara Firnhaber aus Nieder Seifersdorf und ihre Freundin Evelyne Michel aus Arnsdorf haben alles so arrangiert, dass man meint, bei Oma in die gute Stube zu kommen. Die Frauen erfüllen sich mit ihrem Geschäft einen gemeinsamen Traum. Barbara Firnhaber war viele Jahre Chefin des gleichnamigen Friseur- und Kosmetiksalons in Nieder Seifersdorf, den jetzt ihr Sohn Oliver führt. Evelyne Michel ist in der Immobilienbranche tätig. „Wir hatten den gleichen Gedanken, und überhaupt ist es schön, dass wir in vielem übereinstimmen“, sagt Barbara Firnhaber.

Eingerichtet haben sie ihre Trödeltruhe in einem Gebäude des Dreiseithofs der Firnhabers. Es liegt direkt an der Hauptstraße und gegenüber dem Friseur- und Kosmetiksalon. Ursprünglich gab es in dem Gebäude einen Tante-Emma-Laden. Doch der stand leer, und so fassten die beiden Frauen den Entschluss, ihn neu zu nutzen. Etwa acht Wochen erst sei das her, sagt Barbara Firnhaber. Begonnen habe es mit Rosentassen, die ihr eine Kundin vermacht hatte. Die gehörten zu einem Nachlass. Lauter schicke alte Sachen haben sie schließlich in der Nähe von Bautzen abgeholt, alles in Ruhe gesichtet, einen Teil in das Sozialkaufhaus gegeben, einen anderen als Grundstock für ihre Trödeltruhe aufgemöbelt. Kurz darauf ging es gemeinsam mit den Männern auf die gut 800 Kilometer weite Fahrt in den Elsass. Von dort sind Evelyne und Materne Michel 1991 nach Arnsdorf gekommen. Jetzt haben die Frauen dort Möbel ausgesucht, die zu ihnen und ihrem Anspruch an ihre Trödeltruhe passen. „Es sind alles gelebte Möbel, alle haben eine Geschichte“, sagt Evelyne Michel. Woher genau die Möbel stammen, verraten die Frauen nicht. Aber sie seien aus einer Quelle, die nie versiege.

Sie wollen damit auch ihre Philosophie leben. „Wir wollen unseren Kunden und jungen Leuten zeigen, das es auch früher schön war, dass es auch heute noch Werte gibt. Ein bisschen Romantik und Nostalgie gehören zum Leben dazu. Und Gelassenheit, um das Schöne im Leben zu genießen, Zufriedenheit zu verspüren“, beschreibt Barbara Firnhaber. Schon während die Trödeltruhe gemalert, ausgestattet und eingeräumt wurde, haben einige Neugierige aus dem Dorf an die Tür geklopft und sich umgesehen. Die Idee habe bisher allen gefallen, ebenso wie die Möbel und Accessoires. Ihre Idee, den Raum quasi wie einen Wohnraum einzurichten, soll den Trödeltruhe-Kunden auch Anregungen fürs Einrichten geben. Wer möchte, könne sich auch Tipps für Zuhause geben lassen.

Wohlfühltruhe wäre eigentlich auch ein guter Name. Zu den Öffnungszeiten freitags von 13 bis 18 Uhr und an den Adventssonnabenden auch von 10 bis 14 Uhr bieten die Geschäftsinhaberinnen Kaffee und Kuchen und andere Getränke an, sorgen mit Kerzen für eine wohlige Stimmung. Vorträge, Lesungen, Musik, Kabarett - alles in kleinem Kreis - können sie sich vorstellen in der Trödeltruhe. Und selbst für den Fall, dass ihre Stücke am Wochenende zum großen Teil verkauft werden, und der Raum leergeräumt ist, haben die Frauen einen Plan. „Dann fahren wir am Montag gleich nach Frankreich, holen Neues, bauen auf und können am Freitag wieder öffnen“, sagt Evelyne Michel.

