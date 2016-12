Edelstahlwerk baut Lagerhalle Am Toom-Baumarkt entsteht eine riesige Halle. Das Werk will damit zwei Probleme lösen.

Die Stahlträger stehen schon und lassen erahnen, wie groß die neue Halle künftig wird. Gegenüber dem Toom-Baumarkt an der Schachtstraße baut das Edelstahlwerk ein neues Lager – direkt neben der bereits bestehenden Lagerhalle. Die Arbeiten dafür haben Ende Oktober begonnen. Dafür wurde eine zuletzt freistehende Kranbahn überbaut. Voraussichtlich im April soll alles fertig sein, wie das Unternehmen nun mitteilt.

Mit dem rund vier Millionen Euro teuren Projekt will das Edelstahlwerk gleich zwei Probleme lösen. Wegen der stark schwankenden Preise kaufen die Kunden den fertigen Edelstahl vermehrt direkt aus den Lagern der Produzenten – wie bei einem Großhändler. Mittlerweile besteht die Hälfte der Lagerfläche im Edelstahlwerk aus diesem sogenannten freien Lager. Die andere Hälfte ist für Stähle reserviert, deren Produktion von Kunden beauftragt wurde und nur für diese gedacht ist. Mit der Erweiterung des Lagers kann dieser freie Bereich nun ausgebaut und die größere Nachfrage bedient werden.

Außerdem wird durch den Neubau Platz in einer anderen Halle, die bislang noch zum Teil als Lager genutzt wurde, aber dringend für die Produktion gebraucht wird. Die Lagerflächen sind damit künftig an einer Stelle konzentriert.

Das neue Lager, in das auch die schon bestehenden Lagerflächen integriert werden, wird mit moderner Technik ausgestattet. Per Computersystem wird zum Beispiel der Warenbestand angezeigt und die Ware im Lager sortiert. Über den Neubau können sich auch die Anwohner in der Poststraße freuen. Mit der Zentralisierung des Lagers entfällt ein Teil des Lieferverkehrs. (SZ/win)

