Edelstahlduschen aus ehemaligem Freibad gestohlen Unbekannte Täter sind in das alte Boxberger Freibad eingebrochen und haben hochwertige Duschen entwendet.

Aus dem ehemaligen Freibad in Boxberg haben Unbekannte Edelstahlduschen gestohlen. © Archivfoto: André Schulze

Boxberg. Bereits in der letzten Woche sind Unbekannte in das ehemalige Freibad in Boxberg eingedrungen. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz jetzt mitteilte, haben die Täter dabei aus dem mittlerweile zum Park umgebauten Bad im Ortsteil Hamor mehrere Edelstahlduschen gestohlen, deren Wert mit 4 000 Euro angegeben wird. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurden aufgenommen. (szo)

