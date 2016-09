Edelstahl-Grill aus der Anstalt Gefängnisprodukte sind gefragt. Vor 15 Jahren ging der niedersächsische JVA-Shop online und wurde zum Vorbild für andere Bundesländer.

Die Renner: Zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaftet der niedersächsiche JVA-Shop mit Grills aus Edelstahl und Metall. 2015 waren es insgesamt rund 600 000 Euro. © dpa

Der Flaschenöffner in Handschellen-Form ist ausverkauft, und auch der Feuerkorb mit Pferdekopf ist erst seit Kurzem wieder lieferbar. Die Nachfrage nach Erzeugnissen aus Niedersachsens Gefängnissen ist so groß, dass die Häftlinge mit der Produktion kaum nachkommen. „Auf einen Grill warten die Kunden teilweise sechs Wochen“, sagt die Justizvollzugsbeamtin und Kauffrau Beate Meyer. Vor 15 Jahren ging der bundesweit erste Online-Knast-Shop an den Start, im Juni wurde in der Abteilung Burgdorf der JVA Sehnde ein aufwendig gestalteter Verkaufsladen eröffnet.

Der niedersächsische JVA-Shop hatte 2015 einen Umsatz von rund 600 000 Euro. Zwei Drittel des Umsatzes werden mit Grills aus Edelstahl und Metall erwirtschaftet. 16 nach Anstalten benannte Modelle gibt es inzwischen, der Bestseller „Uelzen“ kostet 375 Euro. Wer ihn in Burgdorf abholt, bekommt ihn günstiger. „Wir machen auch Sonderanfertigungen für die Gastronomie und haben schon Kreuzfahrtschiffe beliefert“, erzählt Meyer.

Inzwischen hat der JVA-Shop etliche Nachahmer gefunden. Kult-Status haben zum Beispiel die Produkte der Hamburger Gefängnismarke „Santa Fu“ – wie das Spiel „Knast-Land-Fluss“, das Kochbuch „Huhn in Handschellen“ oder das Pflegeset „Bleib sauber“. Auch Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betreiben Online-Portale für Waren aus dem Knast. Neben den Grills finden die Kunden in dem neuen Laden bei Hannover auch Sets und Decken der Marke „Knastkitchen“ – genäht aus Matratzenstoff – sowie Taschen aus Planen, die noch von der Einheitsfeier in Hannover 2014 übrig geblieben sind. Eine Flasche Sanddorn-Likör der Marke „Justiz-Irrtum“ steht neben einem „Knastvogel“. Das originelle straußenartige Geschöpf mit den Schrauben-Augen hat ein Häftling der JVA Hannover entworfen.

„Viele Insassen sind sehr kreativ und identifizieren sich mit den Produkten“, sagt Vollzugsbeamtin Meyer. Von Burgdorf aus werden alle Pakete versandt – pro Tag sind es 30 bis 40 Stück. Neben der Einrichtung des Verkaufsraumes wurde das Warenlager erweitert. Das Hochregal, in dem sich die Grills stapeln, könnte auch in einem großen Möbelhaus stehen. Drei Häftlinge des offenen Vollzugs sind als Verpacker und Lagerarbeiter im Einsatz.

In allen deutschen Gefängnissen herrscht Arbeitspflicht, welche die Häftlinge bestmöglich auf das Leben nach der Entlassung vorbereiten soll. In Niedersachsen arbeiten knapp drei Viertel der Strafgefangenen unter anderem in Gärtnereien, Tischlereien oder Schneidereien. Sie erhalten im Durchschnitt einen Tagessatz von 12,55 Euro. Wer keinen Acht-Stunden-Tag schafft, wird erst einmal in die Arbeitstherapie aufgenommen.

Der Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen (JVAV) in Celle steuert die Werkstätten hinter Gittern. Dem Justizministerium zufolge erzielte der Betrieb im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von knapp 19 Millionen Euro, etwa 4,3 Millionen Euro Überschuss flossen in den Landeshaushalt zurück.

Die Handwerker im Knast produzieren nicht nur für den Online-Shop. „Wir stellen sämtliche Unterbauten für die Büromöbel von Landesbehörden her und sind Dienstleister für externe Unternehmen“, sagt Jörg Haarstrich, Chef der Schlosserei in der JVA Sehnde. Der Job hier ist begehrt, aber nicht jeder darf hierher. Und: Bevor die Häftlinge ein Schweißgerät in die Hand bekommen, durchlaufen sie einen Sicherheitscheck. (dpa)

zur Startseite