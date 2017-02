Edelfeder im Kulturschloss Am Freitag war er im MDR-Riverboat, am Montagabend füllte er das Kulturzentrum: Axel Hacke brachte sein Publikum vor allem zum Lachen.

Axel Hacke ist als Buchautor in Großenhain kein Unbekannter. © PR

Vielleicht hat sein Auftritt in der MDR-Sendung Riverboat am Freitagabend noch einige Zuschauer gebracht. Jedenfalls waren die Mitarbeiter vom Großenhainer Kulturschloss selbst erfreut darüber, dass an einem Montagabend zu einer Lesung über 200 Besucher kommen. Da waren die Geburtstagsgäste von Hauschef Jörg Rietdorf noch gar nicht eingerechnet. „Das geht auch in Großenhain!“ so ein Kommentar. Verwunderlich ist es nun wiederum aber doch nicht – gilt der Münchner Axel Hacke doch als „deutsche Edelfeder“. Seine mittlerweile 25 Bücher sind unter den Literaturfans bekannt, wie Margit Friedrich von der Thalia-Buchhandlung bestätigt. Mit ihrer Kollegin hatte sie einen Verkaufsstand aufgebaut. Das hat sich gelohnt.

Axel Hacke war damit der dritte überregionale Journalist, der in nur kurzer Zeit in so einer Kleinstadt wie Großenhain zum Volk spricht – es muss wohl ein besonderes (Wahl)-Jahr sein. Während der ehemalige Dresdner Bild-Chef kürzlich bei der CDU über Meinungsbildung redete und Ex-Moderator Hans Hermann Gockel von Sat 1 und RTL bei der AfD über Extremismus sprach, war Buchautor Hacke im Schloss schon ganz richtig aufgehoben. Um Politik ging es ihm nicht. Hacke hat eine andere Art, „Unwichtiges wichtig zu machen“. Er nimmt die Welt mit Humor. Seine Großenhainer Gäste hatten bei ihm viel zu lachen.

Lacher perlten hin zur Bühne

In seinem neuesten Werk „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ – der Anlass für die Lesereise – kann sogar der Schöpfer seine Welt nur noch im Suff ertragen. Von Theologie hat Axel Hacke nach eigener Aussage keine Ahnung. Doch sein Gott ist ein Künstler, und wenn er von ihm erzählt, dann mit Intelligenz und unnachahmlichem Wortwitz. Das gefiel dem Publikum im Schloss. So mancher Lacher perlte aus dem Raum hervor Richtung Bühne, wo Hacke wie auf einem Thron saß – unter einem Kronleuchter und vor blau angestrahlten Vorhängen.

Auch bei den Schilderungen aus seinem Leben und von seiner Arbeit als Kolumnenschreiber bei der Süddeutschen Zeitung ging es amüsant zu. Fast jeder kennt das von Axel Hacke trefflich beschriebene „Partnerschaftspassiv“: Einer müsste mal, oder jemand könnte doch ...

Dabei will der amüsante Unterhalter die Welt nur einmal auf links drehen, um sie dann ganz neu anzuschauen. Diese Muße gönnt er sich, weil er die Leute nicht nur zum Schmunzeln, sondern auch zum Nachdenken bringen will. Und dann wieder zur Lust am Leben. So mit seiner Trilogie vom „weißen Neger Wumbaba“. Der ist nämlich Produkt eines Missverständnisses. Eigentlich heißt die Liedzeile aus Matthias Claudius´ bekanntem Nachtlied „Der Mond ist aufgegangen und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar“. Mit solchen „falsch gehörten Liedtexten“, die es wirklich gibt, gelingt es ihm, Verwirrung zu stiften. Dummerweise ist ihm selbst dabei schon mal Rassismus vorgeworfen worden. Aber davon erzählte Axel Hacke in Großenhain nicht.

Amüsant statt rassistisch

Er macht sich vielmehr lustig über die abschreckenden Fotos auf Zigarettenschachteln. Könnte man die wie früher in ein Zigarettenbilder-Sammelalbum stecken? Wirklich amüsant ist das Speisedeutsch für Anfänger, das ebenfalls zu einem Buch wurde: „Oberst Huhn bittet zu Tisch“. Darin geht es um fehlerhafte und äußerst vergnügliche Übersetzungen von Speisekarten für ausländische Touristen in aller Welt. Würden Sie zum Beispiel „Zwiebel, ruft an“ bestellen (Onion rings)? Oder „Geflügelklumpen“ (Chicken Mc Nuggets)? Oder „Gefühlte Paprikaschotten“? Autor Axel Hacke genießt diese missratenen Übertragungen und das Publikum in seinen etwa 90 Lesungen pro Jahr auch. Schön, dass Großenhain dabei war.

www.ardmediathek.de/tv/Riverboat (10. Februar)

zur Startseite