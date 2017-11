Edel-Radtour soll 2018 starten Eine Rennradstrecke soll von Oberwiesenthal bis Altenberg führen. Darauf warten nicht nur die Fans.

Der Tourismusverband Erzgebirge will im kommenden Jahr die Rennrad-Strecke „Stoneman Road“ eröffnen. Die Tour, die über knapp 300 Kilometer und 4 800 Höhenmeter diesseits und jenseits der tschechischen Grenze von Oberwiesenthal bis Altenberg und zurück führt, soll voraussichtlich Mitte Mai Premiere haben. „Bis dahin wird noch an den Details getüftelt“, sagt Ronny Schwarz vom Tourismusverband Erzgebirge.

Die Fahrer sollen wie beim großen Vorbild, der 162 Kilometer langen Mountainbikestrecke „Stoneman Miriquidi“ von und nach Oberwiesenthal, mit Rundum-Paketen versorgt werden. Der Kurs wird mit Gipfeltafeln und Kontrollstellen ausgewiesen. Wer von Station zu Station fährt und seine Starterkarte stanzt, kann eine Trophäe erobern und sich in die Liste der Bezwinger der Bergtour eintragen. Dazu wird es auch für die Mehrtagestour einzelne Etappenziele mit entsprechenden Logis-Partnern geben. Eigentlich sollte die Eröffnung bereits in diesem Jahr sein, doch die Vorbereitungen nahmen mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich geplant war.

Der „Stoneman Miriquidi“ ist deutschlandweit einmalig und eine Erfolgsgeschichte geworden. Vor Kurzem ging die vierte Saison zu Ende – wieder mit einem Rekord. Nach Angaben des Tourismusverbandes wurde die Strecke zwischen Ende April und Oktober über 4 000-mal unter die Räder genommen. Das sind etwa zehn Prozent mehr Fahrten im Vergleich zur Vorjahressaison. Insgesamt wurden in den vergangenen vier Jahren knapp 10 000 Starter registriert. Dieser Erfolg ist auch ein Grund, die Strecke – dann als Straßenvariante – bis ins Osterzgebirge zu führen, um den Tourismus anzukurbeln.

