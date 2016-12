Edeka verschiebt Baustart am Scheunenhof Im Herbst 2016 sollte es am neuen Einkaufscenter losgehen. Nichts passierte. Und nun?

Es wird wohl dieses Jahr nichts mehr: Der Einzelhandelsriese Edeka hat den Baustart für das Scheunenhofcenter in der Pirnaer Innenstadt abermals verschoben. Ursprünglich sollten die Bagger schon im Herbst 2016 anrücken, so hatten es die Investoren mehrfach versprochen. Passiert ist bislang nichts. In einer aktuellen Erklärung teilt das Unternehmen mit, der Baustart sei nun für das Frühjahr 2017 vorgesehen. Sofern es das Wetter zulasse, sollen die Arbeiten in der elften Kalenderwoche – also ab 13. März – beginnen. Insgesamt rechnet Edeka mit einer Bauzeit von rund 20 Monaten. Laut des Bauherrn bleibe es zudem bei der Aussage, dass Edeka Anfang kommenden Jahres die Pirnaer Öffentlichkeit über weitere Mieter in dem Objekt sowie über den konkreten Bauverlauf informieren will. Als Grund für den neuerlichen Verzug gibt der Investor an, dass aufgrund voller Auftragsbücher noch nicht alle benötigen Baufirmen vertraglich gebunden werden konnten, um mit dem Bau zu beginnen.

Der neuerliche Verzug reiht sich ein in eine Vielzahl von Verzögerungen. Seit Frühjahr 2015 liegt die Baugenehmigung vor, auch danach geschah lange nichts. Vertreter von Edeka kamen trotz mehrfacher Zusage nicht in den Stadtrat, erst Anfang 2016 gab es neue Erklärungen zu dem Bauvorhaben. Viele werteten das zögerliche Handeln schon als Indiz dafür, dass das Center gar nicht kommt. Doch der Umstand, dass die Johanniter künftig die seniorengerechten Wohnungen in dem Objekt betreiben werden, gilt nun als neues Signal, dass das Zentrum doch gebaut wird.

