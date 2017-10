Edeka schwänzt Das Unternehmen sollte letzte Woche über den Fortgang am Pirnaer Scheunenhof berichten. Stattdessen gibt es neue Rätsel.

Still ruht der See: Weil Wasser in die Baugrube drückt, tut sich am Scheunenhofcenter in Pirna schon seit einiger Zeit kaum etwas. Bauherr Edeka will zunächst abwarten, bis das Landratsamt einen Antrag auf Grundwasserabsenkung bearbeitet hat. © Steffen Unger

Wer den Wasserschaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Kurz nachdem vor einiger Zeit die Baugrube für das geplante Scheunenhofcenter in Pirnas Innenstadt voll Regen- und Grundwasser lief, blühten vor allem in den sozialen Netzwerken rege Ideen, was aus dem Areal alles werden könnte. Die Vorschläge reichten von einem innerstädtischen Biotop über eine Regattastrecke bis hin zum zentral gelegenen Hospitalbad. Soweit der Spaß.

Der Ernst hinter der Sache war aber: Weil das Wasser nicht so recht weichen wollte, ruhen seit Wochen mehr oder weniger die Arbeiten am Einkaufszentrum, dass die Stiftung Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen errichten will. Auf Druck der Stadträte sollte der Bauherr in der Oktober-Sitzung die Abgeordneten aufklären, wie man die Wasserproblematik in den Griff bekommen will und wie das Gebäude nach der Änderung des Konzepts nun aussehe. Doch wie schon mehrere Male im Vorjahr kam auch diesmal niemand.

Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) zitierte stattdessen aus einer E-Mail von Edeka, die im Rathaus eingetrudelt war, nachdem die Stadt das Unternehmen im Vorfeld mehrfach ersucht hatte, doch einen Vertreter nach Pirna zu entsenden. Man entschuldige sich für die verzögerte Antwort, heißt es in der Nachricht, aber aufgrund interner Personalwechsel könne niemand nach Pirna kommen.

In der Sache selbst habe Edeka jetzt einen Antrag beim Landratsamt gestellt, um den Grundwasserspiegel abzusenken. Dies soll bewirken, dass das Wasser von unten nicht mehr so massiv in die Baugrube drückt, und die Arbeit erleichtern, eine sogenannte weiße Wanne unter die Tiefgarage zu bauen, um sie dauerhaft vor Wasser zu schützen. Allerdings müsse man mit den Arbeiten warten, bis über diesen Antrag entschieden ist. Zudem habe Edeka im Pirnaer Rathaus einen Antrag eingereicht, das Scheunenhof-Gebäude generell etwas abzuändern, weil das jetzige Konzept von dem ursprünglichen abweiche.

Zunächst war vorgesehen, dass Edeka selbst im Erdgeschoss einen Supermarkt errichtet, dazu sollte es ein Textilgeschäft, einen Schuhladen, einen Optiker sowie eine Apotheke geben. Im Obergeschoss sollte ebenfalls Handel einziehen, zwei große Mieter – beispielsweise international agierende Modeketten – waren favorisiert. Aus diesen Plänen wird allerdings nichts, im Obergeschoss sollen nun vorrangig Praxen und Büros einziehen, darüber hinaus entstehen 65 barrierefreie Wohnungen, das Angebot richtet sich bevorzugt an Senioren.

Stadtrat Peter Tränker (Pirnaer Bürgerinitiativen) rügte unterdessen, dass den Stadträten bislang weder eine Ansicht der geänderten Gebäudeoptik noch eine Liste der Mieter, die ins Center einziehen sollen, vorgelegt wurde. Die Stadt will sich nun rasch um eine aktuelle Optik des Hauses sowie um eine Mieter-Übersicht bemühen.

