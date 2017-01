Edeka plant Baustart Mitte März In zwei Monaten rollen am Pirnaer Scheunenhof die Bagger. Das hat jetzt der OB bestätigt.

Soll das künftige Einkaufszentrum am Scheunenhof aussehen. © archlab

Edeka hat jetzt einen konkreten Termin für den Baustart am Scheunenhof in Aussicht gestellt. Laut Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) will das Einzelhandels-unternehmen in der Woche ab 13. März damit beginnen, das Einkaufszentrum in der Pirnaer Innenstadt errichten zu lassen. Auf die lakonische Nachfrage aus dem Stadtrat, welches Jahr wohl gemeint sei, entgegnete Hanke, wenn er nicht irre, werde es wohl 2017 sein. Hintergrund der geäußerten Zweifel ist, dass für das Scheunenhofcenter bereits seit Frühjahr 2015 Baurecht besteht, Edeka das Projekt aber mehrfach verschob und bislang nur vage Baustart-Termine nannte. Inzwischen aber scheint alles unter Dach und Fach zu sein. Die Johanniter, die künftig die seniorengerechten Wohnungen im Scheunenhof betreuen, eröffnen Anfang Februar auf der Bahnhofstraße eine neue Außenstelle, in der sich Interessenten für die Wohnungen bewerben und sich über den Baufortschritt informieren können. (SZ/mö)

