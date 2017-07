Edeka light Nach langem Verzug entsteht das Scheunenhofcenter in Pirnas Stadtzentrum – allerdings anders als ursprünglich geplant.

Blick von der Hospitalstraße über die Baustelle des künftigen Scheunenhofcenters: Bagger haben bereits einen Großteil der Grube für die Tiefgarage ausgehoben, dahinter sind die Reste des historischen Scheunenhofes zu sehen. © Andreas Weihs

Schweres Gerät ackert über das Gelände zwischen Hospitalstraße und Robert-Koch-Straße in Pirna, eine tiefe Baugrube ist ausgehoben, an einigen steilen Rändern stehen hölzerne Schalwände. Seit geraumer Zeit werden täglich die Konturen des Einkaufscenters deutlich, das Edeka auf dem Areal des früheren Scheunenhofes errichtet. Dabei war es bis vor ein paar Wochen noch nicht einmal sicher, ob der Supermarkt überhaupt kommt.

Seit Frühjahr 2015 gibt es die Baugenehmigung, über Monate hinweg hatte der Einzelhandelsriese die Stadt mehrfach mit dem Baustart vertröstet. Laut dem Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) habe die Stadt selbst lange gezittert, ob Edeka seine Pläne wahr macht. Erst als sich im Mai die ersten Baggerschaufeln ins Erdreich gruben, atmete die Verwaltung auf. Vor Kurzem nun gab der Stadtrat final die Erlaubnis für den Bau. Einige Änderungen waren zu genehmigen, denn das Scheunenhofcenter entsteht zwar – aber in einer abgespeckten Variante.

Laut Bauantrag von 2014 waren im Erdgeschoss knapp 4 900 und im Obergeschoss reichlich 3 300 Quadratmeter Verkaufsfläche – insgesamt reichlich 8 200 Quadratmeter – geplant. 13 Geschäftseinheiten waren für das Scheunenhofcenter vorgesehen, das entsprach nach Auskunft der Stadt dem geltenden Bebauungsplan und wurde so auch genehmigt.

Doch dann schwenkte Edeka noch einmal gehörig um. Gemäß eines erst im März 2017 eingereichten Antrags entfällt der Einzelhandel im Obergeschoss nun komplett. Offenbar war es dem Investor nicht gelungen, sogenannte Ankermieter – Filialen großer Ketten, die ordentlich Kunden ziehen – für das Einkaufszentrum zu rekrutieren. Übrig bleiben knapp 4 900 Quadratmeter Verkaufsfläche im Erdgeschoss.

Drittes Geschoss fällt weg

Mangel und Reduzierung haben auch bauliche Konsequenzen: So gibt es generell kein drittes Obergeschoss mehr, an der Ecke Hospitalstraße/Bahnhofstraße entfällt auch das zweite Obergeschoss. In das erste und das an einigen Stellen übrig bleibende zweite Geschoss sollen nun Büros und Arztpraxen einziehen, überdies entstehen 65 seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen, die die Johanniter als Generalmieter betreuen und verwalten werden. Im denkmalgeschützten Scheunenhof-Altbau sind unverändert zwei Gewerbe- und drei Büroeinheiten vorgesehen, im Erdgeschoss soll es Gastronomie geben. Auch die Tiefgarage mit 226 Stellplätzen entsteht gemäß dem ursprünglichen Plan.

Wenngleich der Stadtrat auch den Änderungen stattgab, zeigen sich einige Abgeordnete nur mäßig glücklich über die Edeka-Light-Variante. Vor allem die CDU-Fraktion hadert mit der neuen Entwicklung, die das Einkaufscenter nun nimmt. Laut Fraktionschef Frank Ludwig sei zunächst geplant gewesen, mit dem Scheunenhofcenter Kaufkraft von außen nach Pirna zu ziehen. Gelingen sollte das mit zugkräftigen Geschäften, beispielsweise mit der Modekette „H&M“. Weil aber laut Ludwig die großen Kundenmagneten nicht kämen, könne dieses Ziel nicht erreicht werden. Vor allem monierte der CDU-Fraktionschef, dass Edeka hinsichtlich der neuen Entwicklung nicht immer so ganz ehrlich gewesen sei.

Und selbst jetzt ist noch nicht alles offenbart. Fest steht zwar, dass Edeka selbst die größte Fläche mit einem Supermarkt belegt, dass es eine Apotheke und einen Bäcker geben wird – wer aber in die fünf restlichen Geschäfte zieht, ist noch immer unklar. Nach Aussage der Stadt will Edeka nach der Sommerpause noch einmal in den Rat kommen, um dort möglicherweise die endgültigen Pläne preiszugeben.

