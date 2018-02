Edeka lässt Baugrubensee ab Die Arbeiten am Scheunenhofcenter in Pirna gehen weiter. Zunächst muss der Grundwasserspiegel gesenkt werden.

Pirnas neues Freibad – so scherzen viele über die mit Wasser vollgelaufene Baugruppe am Scheunenhofcenter. Das Wasser wird nun abgelassen. © Daniel Förster

Pirna. Bauherr Edeka setzt seine Arbeiten am Scheunenhofcenter in der Pirnaer Innenstadt fort. Der Investor sei jetzt im Besitz der beantragten wasserrechtlichen Genehmigung und habe begonnen, den Grundwasserspiegel im Bereich der bereits ausgehobenen Baugrube zu senken. Dies sagte der Pirnaer Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) am Rande einer Podiumsdiskussion der Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“. Edeka muss den Grundwasserspiegel absenken, weil dieser laut des Unternehmens seit 2014 signifikant gestiegen sei. Die Folge: Das Wasser drückt in die Baugrube und läuft nicht mehr ab. Um das Haus künftig vor dem Nass abzuschotten, muss nun eine weiße Wanne als wasserdichtes Fundament errichtet werden – was allerdings nicht funktioniert, wenn ständig Wasser nachläuft. Nach Ende der Bauarbeiten am Scheunenhofcenter soll die Grundwasser-Absenkung wieder eingestellt werden. (SZ/mö)

