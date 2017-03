Edeka begrenzt die Parkzeit Immer mehr Dauerparker stellen in Radeberg die Plätze zu. Markt-Chef Scheller greift nun durch.

Auch auf dem Edeka-Parkplatz in Radeberg gelten nun zwei Stunden als Höchstparkdauer. Und das wird auch kontrolliert, sagt Markt-Chef John Scheller. Er habe einfach keine andere Wahl, bedauert er. © Thorsten Eckert

Eigentlich ist Radeberg in Sachen Parken für Autofahrer so etwas wie das Paradies. Auf den meisten Parkplätzen gilt in der Innenstadt zwei Stunden kostenloses Parken – was im Vergleich zu anderen Städten ja echter Luxus ist und vor allem dazu gedacht ist, die Läden zu unterstützen. Denn Kunden wollen heutzutage bekanntlich möglichst nah ran ans Geschäft und möglichst wenig fürs Parken bezahlen.

Und doch konnte Radeberg in Sachen Knöllchen im Vorjahr kräftig zulegen. Rund 12 000 Euro mehr nahm die Stadt im Vergleich zu 2015 von Falschparkern ein. Denn die Parkplätze in der Innenstadt werden ja beispielsweise auch von denjenigen genutzt, die im Zentrum arbeiten. Da vergisst man dann schon mal, nach zwei Stunden wegzufahren – oder dreht einfach nur die Parkuhr weiter. Was von den Politessen nicht unbemerkt bleibt … Also suchen sich diejenigen dann die wenigen Möglichkeiten, auf denen sozusagen dauerhaft geparkt werden kann, ohne nach zwei Stunden wieder wegfahren zu müssen. Und gerade diese Möglichkeiten, sind durchaus gefragt – und gut ausgelastet. In der Kurve an der August-Bebel-Straße, an der Langbeinstraße und auf dem Parkplatz an der Oberstraße. Manche, weiß Radebergs Edeka-Chef John Scheller, stellen sich aber eben auch vor seinen Supermarkt. Hier gilt bisher keine Parkzeitbegrenzung und es wurde auch nicht kontrolliert, ob hier tatsächlich nur Edeka-Kunden parken. Gegenüber, auf dem Parkplatz von Konkurrent Lidl, ist das anders. Hier gelten zwei Stunden Parkzeitbegrenzung und es wird auch genau hingeschaut. Private Kontrolleure kümmern sich im Auftrag von Lidl regelmäßig um das Thema.

Ab sofort wird nun auch John Scheller diesem Beispiel folgen. „Ich muss einfach“, sagt er. Zunehmend beklagen sich seine Kunden bei ihm, keinen Parkplatz zu bekommen, „weil es hier immer mehr Dauerparker gibt, die unsere Stellplätze den ganzen Tag über blockieren“. Wenn jetzt noch die Oberstraße ausgebaut wird und damit ein Teil des hinterm Edeka liegenden Parkplatzes gegenüber der Wohnbau von Baufahrzeugen blockiert wird, dürfte sich die Situation zunehmend verschärfen, ist der Edeka-Chef überzeugt. „Ich weiß, dass es da sicher ein paar ärgerliche Worte in meine Richtung geben wird, aber das muss ich einfach aushalten“, sagt John Scheller.

Gemeinsam mit Lidl hat er sich nun die Dienste der Firma „Park&Control“ gesichert. Das Unternehmen aus Frankfurt am Main ist deutschlandweit vor allem für Supermärkte aktiv und kümmert sich um die Parkplätze vor den Geschäften. „Es gilt dann auch bei uns die Parkzeitdauer von zwei Stunden mit Parkuhr“, macht der Edeka-Chef deutlich. Wer sich nicht an die Vorgabe hält, bekommt ein „Knöllchen“. 30 Euro kostet das, so John Scheller. „Unsere Kunden bekommen das natürlich verrechnet, wenn sie mal die Parkuhr vergessen“, macht der Edeka-Chef klar.

Intensiv beschäftigt

Zwei Stunden, ist John Scheller überzeugt, reichen letztlich ja auch aus, um nicht nur bei Edeka einzukaufen, „sondern auch in andere Innenstadt-Geschäfte zu gehen“. Das ist wie erwähnt eines der Ziele bei der Festlegung der kostenlosen zweistündigen Parkzeit im Radeberger Stadtzentrum gewesen. Die war ja auf Vorschlag des Gewerbevereins und vor allem der Innenstadthändler vor Jahren in Radeberg eingeführt worden; die Stadt hatte daraufhin alle Parkautomaten abgeschafft.

Wobei das Thema Parkplätze sicher in den nächsten Jahren generell noch eines werden dürfte, das die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung intensiv beschäftigt. Denn dadurch, dass zunehmend leer stehende Häuser in der Innenstadt saniert werden und die Wohnungen schnell ausgebucht sind, wächst natürlich auch der Druck auf die vorhandenen Stellplätze. Längst schallt der Ruf zum Beispiel nach einem Parkhaus wieder lauter durchs Radeberger Stadtzentrum. Bisher hatte das Rathaus immer wieder darauf verwiesen, dass der Bau und vor allem die Betreibung eines öffentlichen Parkhauses aus wirtschaftlicher Sicht für die Stadt derzeit nicht machbar sei. Aber gerade an den beiden Wochenmarkt-Tagen Dienstag und Freitag ist die Nachfrage – auch wegen des Wegfalls des Marktes als Parkplatz – nach Stellplätzen enorm. Die Diskussion dürfte wohl demnächst noch ein Stück lebhafter geführt werden.

