Edeka beginnt mit Bau am Scheunenhof Die Erdarbeiten im Pirnaer Innenstadtareal haben begonnen. In knapp zwei Jahren soll das Einkaufszentrum stehen.

So soll der Scheunenhof einmal aussehen. © archlab

Viele hatten es schon nicht mehr für möglich gehalten, nun geht es offensichtlich doch los: Bauarbeiter haben am Mittwoch mit Erdarbeiten auf dem Scheunenhofareal in der Pirnaer Innenstadt begonnen. Nach Aussage von Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) habe die von Investor Edeka beauftrage Baufirma aus Pirna den offiziellen Baustart am 3. Mai bestätigt. Anzeichen dafür gab es bereits seit vergangener Woche. Seit Freitag steht eine mobile Siebanlage auf dem Areal, inzwischen gesellten sich Bagger, Lkws und Bauarbeiter hinzu. Edeka will auf dem Gelände zwischen Hospitalstraße, Bahnhofstraße und Robert-Koch-Straße ein großes Einkaufszentrum errichten. Im Erdgeschoss sind mehrere große Läden geplant, im Obergeschoss Büros und Praxen. Zudem entstehen 65 seniorengerechte Wohnungen, die von den Johannitern betreut werden. Edeka besitzt seit Frühjahr 2015 eine Baugenehmigung für das Projekt, verschob allerdings den Baustart mehrfach. Die Bauzeit soll etwa 22 Monate betragen. (SZ/mö)

