Ede Geyer kommt nach Dipps Sein Platz war immer im Stadion. Doch Ede Geyer ist im Parksaal bei Gert Knieps zu Gast. Was der den Trainer fragen will.

Ede Geyer ist für seine lockeren Sprüche bekannt. Talkmoderator Gert Knieps will ihm in Dipps auch welche entlocken. © Daniel Förster

Eine Fußballlegende hat sich Gert Knieps am 4. November nach Dippoldiswalde in seine Talk-Reihe eingeladen: Ede Geyer. Der frühere Dynamo-Spieler und Nationaltrainer der DDR-Mannschaft ist den Fußballfans natürlich gut bekannt. Der erfahrene Unterhalter Gert Knieps will ihm aber auch einige überraschende Fragen stellen und hofft, dass er und die Besucher dabei Neues erfahren oder einen der coolen Sprüche hören, für die Ede Geyer auch berühmt ist. Knieps hat kurze Filme vorbereitet, die an das eine oder andere Spiel erinnern. Beispielsweise werden die Begegnungen zwischen Dynamo Dresden und dem FC Bayern München in Erinnerung gerufen, als Geyer direkt gegen Uli Hoeneß spielte, oder das letzte Spiel der DDR-Nationalmannschaft gegen Belgien. Damals hatte der Trainer nur noch 14 Mann im Kader. Von den namhaften Spielern trat nur noch Matthias Sammer an. Die harte Zeit, die Geyer nach der Wende erleben musste, wird angesprochen wie seine erfolgreiche Arbeit in Cottbus. Und Knieps will auch die Meinung des Fachmanns zum heutigen Frauenfußball erfragen.

Ede Geyer im Gespräch mit Gert Knieps, Parksäle, Dippoldiswalde, Freitag, 4. November, 19.30 Uhr, Eintritt 16,50 Euro.

