Edding spendiert Bäume für Grundschule

An der Max-Militzer-Grundschule in Bautzen werden am Wochenende Bäume gepflanzt. © Uwe Soeder

Mehr Grün für Bautzens Schüler: Auf dem Gelände der Max-Militzer-Grundschule im Allendeviertel werden an diesem Wochenende neue Bäume gepflanzt. Die insgesamt 14 Bäume werden durch das in Bautzen ansässige Unternehmen Edding gespendet. Der bekannte Stiftehersteller übernimmt zugleich die Kosten für die Anpflanzung.

Nach Angaben der Stadtverwaltung ist die Aktion Teil der Initiative „Plant for the Planet“. Zentrales Anliegen der Kampagne ist es, bei Kindern, aber auch Erwachsenen, ein Bewusstsein für globale Gerechtigkeit und den Klimawandel zu schaffen. Die Initiative wird auch von Wirtschaftsunternehmen unterstützt. Neben der Neupflanzung der Bäume werden sich die Kinder der Max-Militzer-Grundschule am Wochenende aber auch inhaltlich im Rahmen einer Akademie mit den Themen globale Gerechtigkeit und Klimaschutz beschäftigen. (SZ/sko)

