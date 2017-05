Echte Männer fahren Traktor Heinrich Janke sammelt besondere Fahrzeuge. Das älteste ist 81 Jahre und begeistert auch schon seinen Enkel.

Heinrich (l.) und Ben Janke sind vernarrt in einen 81-Jährigen: Der Traktor Lanz Bulldog ist Baujahr 1936 und damit der älteste in der Sammlung der Pirnaer Familie. Am Sonnabend war der Traktor zur Ausstellung in Borna zu sehen. © marko förster

Pirna. Opa und Enkel verbindet eine Leidenschaft, die älter ist als beide zusammen. Der Opa heißt Heinrich und ist 68, Enkel Ben ist acht und ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Lanz Bulldog. Der Traktor ist Baujahr 1936 und damit 81 Jahre. Er ist der Senior und Hingucker am Sonnabend beim Traktorentreffen in Borna.

Heinrich Janke ist das gewohnt. Dort, wo Preise vergeben werden, sagt er schon einmal: Ich bin außerhalb der Wertung hier. „Schön ist er ja“, sagt er und meinen Traktor, „aber er muss nicht immer den ersten Preis bekommen.“ Wenn es doch darauf ankommt, wird der Lanz auf Hochglanz poliert. Jetzt wischt er den Staub von den roten Felgen wie eine penible Hausfrau vom Stubenbüfett. „Das passiert sonst nicht.“ Aber dieses Mal war keine Zeit. Zu Hause steht der Traktor in der Garage, wird wie eine Meißner Porzellantasse behandelt und mit Bettlaken zugedeckt.

Ledersitz statt Strohsack

Janke könnte jedes Wochenende irgendwohin fahren, so gefragt und beliebt ist sein Lanz Bulldog. Dabei ist das nur einer von 31 Traktoren, die der Pirna-Jessener in über 40 Jahren gesammelt hat. Der erste war zu DDR-Zeiten, als Janke als Meister in der Chemie arbeitete, ein Famulus. Der älteste Traktor aber ist der Lanz – und wohl auch der wertvollste. Über Preise redet Janke nicht, aber im Internet hat er einen 1936er Lanz für 140 000 Euro gefunden. Dabei muss man den Glühkopf erst einmal mit der Lötlampe auf 1 000 Grad erwärmen. Das dauert etwa zehn Minuten. Dann wird das Lenkrad zur Kurbel – und so wird der Motor angelassen. Erst später kamen elektrische Anlasser dazu. Genau wie der Ledersitz. Der ist ein kleiner Stilbruch, aber der originale Strohsack war Janke dann doch etwas zu hart – auch für Ben.

Der sitzt wie ein König – oder zumindest wie ein Prinz – auf dem knatternden Lanz. Klar will er den später auch mal fahren. Doch erst mal putzt er die Spiegel – vom Lkw. Der ist die jüngste Errungenschaft der Janke-Männer, zu denen auch Bens Vater Silvio gehört. Er hat den S40001 erst vor zwei Wochen aus Ilmenau geholt. Der Lanz stammt aus Nordfriesland und wurde mit dem Lkw nach Pirna-Jessen geholt. „Wenn ich da gefahren wäre, wäre ich heute noch unterwegs“, so Heinrich Janke.

Der Traktor braucht seine Zeit, bis er startklar ist. Er fährt weder lange Strecken noch lädt er zu einem gemütlichen Sonntagsausflug ein, bei Regen wird man nass und manchem geht das Geknatter auf den Geist. Für Heinrich und Ben Janke ist das Musik. „Das kann man nicht in Worte fassen.“ Andere gehen ins Theater oder ins Konzert, sagt Opa Janke. Was dem einen sein Mozart, ist ihm sein Traktor. Auch Ben lehnt sich wie ein alter Traktorfahrer ans Fahrzeug und schwenkt den Strohhut. Als andere noch Bobby Car fuhren, liebäugelte er schon mit Opas Traktoren.

Der geheimnisvolle Reiz

Mit dem Lanz-Senior tuckerte Heinrich Janke am Sonnabendmorgen von Pirna-Jessen nach Borna. Gemütlich mit 30 km/h und immer wieder angehupt und angewunken. Heinrich Janke genießt das, vielleicht auch, weil er nicht mehr so oft unterwegs ist. Und er genießt es, wenn die Leute um seinen Traktor herumstehen. Fasziniert schauen sie zu, wenn er bei 30 Grad in der Sonne mit der Lötlampe hantiert und der Traktor schier vor Freude zu hüpfen scheint, wenn er anspringt. Was die Faszination Traktor ausmacht, kann keiner so richtig erklären. Technik, Geruch, der Hauch der Vergangenheit.

An einem anderen Traktor der Ausstellung am Sonnabend in Borna hängt ein Schild: „Echte Männer fahren Traktor.“ Vielleicht ist das ja das Geheimnis …

