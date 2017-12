Ebersbacher Weberstraße wird Einbahnstraße Eine weitere Baumaßnahme im Ort steht vor dem Abschluss. Fehlende Geländer sorgen für eine Einschränkung.

© pawel sosnowski/80studio.net

Ebersbach-Neugersdorf. Am Mittwoch ist auf der August-Bebel-Straße in Ebersbach die Asphaltdecke eingebaut worden. Damit kann die Straße in beiden Richtungen befahren werden, wenn in den nächsten Tagen auch die Weberstraße für den Straßenverkehr freigegeben wird. Das soll aller Voraussicht nach zwischen Mittwoch und Freitag nächster Woche erfolgen, informiert Wiland Vogel, Sachbearbeiter Tiefbau für den Ortsteil Ebersbach im Bauamt Ebersbach-Neugersdorf. Konkrete Festlegungen werden in der Bauberatung getroffen, die nächste Woche stattfindet. Die Weberstraße wird jedoch nur in einer Richtung befahrbar sein, und zwar bergauf. Die Zufahrt erfolgt in Höhe des Blumengeschäftes an der Hauptstraße. Von der Weberstraße können Fahrzeugführer nach rechts in die Bebel-Straße abbiegen. Aus der Bebel-Straße heraus kann ebenfalls nur nach rechts auf die Weberstraße abgebogen werden.

Die Einbahnstraßenregelung ist erforderlich, weil das Geländer als Abgrenzung zum Bachbett noch nicht angebracht werden konnte. „Deshalb ist eine Absicherung mit Bauzaun erforderlich“, erklärt Wiland Vogel. Außerdem müssen aus Sicherheitsgründen Baken aufgestellt werden. Das grenzt die Fahrbahnbreite derart ein, dass sie nicht für zwei Fahrspuren ausreicht. Sollte es die Witterung erlauben, montiert die beauftragte Firma die Geländer schon im Januar. „Wenn das erfolgt ist, kann die Weberstraße in beide Richtungen befahren werden“, bestätigt der Sachbearbeiter.

In der Weberstraße sind Schäden beseitigt worden, die das Hochwasser 2013 angerichtet hatte. Dabei sind zwei Brücken erneuert worden. Es hatte sich herausgestellt, dass sie kein Fundament mehr hatten und die statischen Belastungen nicht ausgehalten hätten. Außerdem sind Stützmauern erneuert worden – mit den vorhandenen Steinen als Vorblendung, wie vom Denkmalschutz gefordert.

zur Startseite