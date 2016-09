Ebersbacher Oberschule hat Inklusions-Assistentin Kathrin Schwaten (24) ist seit diesem Schuljahr Mitarbeiterin im pädagogischen Dienst.

Die Ebersbacher Oberschule hat seit diesem Schuljahr eine Inklusions-Assistentin. Katrin Schwaten ist Erzieherin und sammelte Vorerfahrungen in einer fünfjährigen Ausbildung in Kindergärten, Kinder- und Jugenddomizilen, geschlossener Abteilung der Behindertenwerkstatt und der Seniorenresidenz.

Mein Aufgabengebiet knüpft an den bereits bestehenden schulischen Inklusionsprozess an, um Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu unterstützen und eine zusätzliche, individuelle Förderung zu geben“, so die junge Frau. Solche Maßnahmen sind das Begleiten und Fördern der individuellen Entwicklung der Schüler in der Schulgemeinschaft.

Auch die Hilfe bei der Erhöhung der Sozialkompetenz der Schüler, also im Umgang miteinander. Schwaten greift ein, wenn sich Schüler unangemessen verhalten. Und nicht zuletzt geht es ums Lernen in den einzelnen Unterrichtsfächern. Kathrin Schwaten: „Ich bin nicht nur für die Integrationsschüler zuständig, sondern leiste zeitgleich präventive Arbeit, damit sich ein sonderpädagogischer Förderbedarf erst gar nicht herausbildet. In Rücksprache mit den Eltern, der Schulleitung und den Lehrern werde festgestellt, wie lange Schüler die Unterstützung der Inklusionsassistentin bekommen, und vor allem wie.

Der Europäische Sozialfonds fördert das Projekt für die nächsten fünf Jahre. (SZ)

zur Startseite